Riccione. Cittadini stranieri in possesso di coltelli e droga: fermati dalla Polizia Locale. Il conducente alla guida senza patente

Gli agenti di Polizia locale di Riccione nella giornata di ieri (22 giugno) hanno fermato, nei pressi di piazzale Azzarita, un veicolo sospetto con targa svizzera.

Alla vista degli agenti uno dei due uomini a bordo dell’auto tentava di nascondere un coltello a serramanico. Da un controllo più approfondito è emerso che anche l’altro uomo a bordo, era in possesso di coltello oltre ad un tirapugni (noccoliera), tutti strumenti atti per l’offesa. Rinvenuta anche una modica quantità di sostanza stupefacente. Grazie al supporto fornito dell’Arma dei Carabinieri i due uomini sono stati foto segnalati ed è risultata falsa la patente svizzera fornita dal conducente di nazionalità marocchina, ma con cittadinanza svizzera. I due uomini sono stati denunciati entrambi per porto abusivo di arma, detenzione di sostanza stupefacente e contestata al conducente anche la guida senza patente. L’auto, una Ford Mondeo è stata sequestrata.

L’attività di presidio dell’arenile ha portato alla verbalizzazione per commercio abusivo privo di titoli di due cittadini bengalesi, oltre che alla verbalizzazione di due donne senegalesi e due cinesi colte in violazione dell’ordinanza balneare per attività abusiva di acconciatrici e massaggiatrici sul demanio marittimo senza titoli abilitativi.

Sul fronte della sicurezza stradale in questo fine settimana un cittadino ucraino è stato denunciato a piede libero perché circolava con patente di guida falsa.

“In questo periodo gli incidenti stradali fanno registrare la loro fisiologica crescita: aumenta la circolazione dei veicoli a due ruote che rappresentano utenti deboli della strada e che subiscono maggiormente la gravità dei sinistri stradali – ha spiegato la Comandante della Polizia locale Intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, Isotta Macini – A ciò si aggiunge un fenomeno crescente caratterizzato dall’utilizzo di documenti falsi per la guida che però non sfugge all’occhio attento dei nostri agenti”.