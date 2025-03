Riccione, completata la riqualificazione del parco di viale Panoramica

Il parco di viale Panoramica si rinnova con nuove attrezzature ludiche e una pavimentazione antitrauma, offrendo un ambiente sicuro e stimolante per i bambini. La riqualificazione, completata la scorsa settimana, fa parte di un più ampio piano di valorizzazione delle aree verdi della città.

Nuove installazioni per il divertimento in sicurezza

Tra le principali novità del parco troviamo:

?? Torretta con altalena e scivolo

?? Bilico per il gioco interattivo

?? Pavimentazione antitrauma in ghiaia, per una maggiore sicurezza

L’obiettivo dell’intervento è migliorare la qualità degli spazi pubblici, rendendoli più inclusivi e adatti alle esigenze delle famiglie.

L’impegno del Comune per le aree verdi

L’amministrazione comunale di Riccione, attraverso il Servizio Ambiente, continua a investire nella riqualificazione dei parchi cittadini. Questo progetto si affianca ai recenti interventi nei giardini Ugo La Malfa e nel parco della Lomellina, che hanno visto l’installazione di nuove attrezzature ludiche.

La manutenzione costante e il miglioramento degli spazi pubblici rispondono alle esigenze dei cittadini, offrendo luoghi di aggregazione sicuri e accessibili.

Un piano di sviluppo per il benessere della comunità

Il potenziamento delle aree verdi urbane è parte di una visione più ampia per promuovere il benessere dei residenti e migliorare la vivibilità della città. Riccione continua a puntare su spazi di qualità, dove bambini e famiglie possano trascorrere il tempo all’aria aperta in totale sicurezza.