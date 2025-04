Riccione, confermato il titolo di Comune Ciclabile per l’ottavo anno: obiettivo 4 bikesmile grazie al PUMS

Riccione si conferma tra le città italiane più attente alla mobilità sostenibile. Per l’ottavo anno consecutivo, la Perla Verde ha ottenuto il riconoscimento di “Comune Ciclabile” da parte della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), con una valutazione pari a 3 bikesmile. Il riconoscimento, ufficializzato durante la cerimonia nazionale dello scorso 4 aprile, premia le politiche virtuose a favore della ciclabilità urbana.

Mobilità green: infrastrutture e pianificazione in evoluzione

Il punteggio ottenuto premia gli interventi realizzati nell’ultimo anno, tra cui l’estensione della rete ciclopedonale cittadina, seppur con un incremento più contenuto rispetto agli anni passati. Attualmente, sono diversi i cantieri in corso che andranno a potenziare ulteriormente la viabilità ciclabile. Tra i progetti in fase avanzata c’è la nuova pista che collegherà il centro sportivo Nicoletti alla zona mare, al polo scolastico e al quartiere San Lorenzo: un’infrastruttura strategica per rendere più sicuri e fruibili i collegamenti verso scuole e impianti sportivi.

Focus sulla Ciclovia Adriatica e sul Lungomare del Sole

Prosegue anche lo sviluppo della Ciclovia Adriatica, sia a nord – dove si sta completando il tratto di fronte alla Colonia Reggiana – sia a sud, con i lavori in corso lungo viale Torino per la realizzazione del Lungomare del Sole. Quest’ultimo rappresenta un tassello chiave nella costruzione del network interregionale di percorsi ciclabili lungo la costa adriatica.

Il PUMS guida il futuro della mobilità a Riccione

La valutazione positiva di Fiab sottolinea anche l’impegno del Comune nel portare avanti il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), uno strumento di pianificazione essenziale per integrare le varie forme di trasporto sostenibile. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raggiungere a breve il quarto bikesmile, consolidando Riccione tra le eccellenze italiane nella promozione della mobilità ciclabile.

Con una visione chiara e progetti già in cantiere, Riccione punta a rafforzare il proprio ruolo come modello virtuoso di mobilità urbana green a livello nazionale.