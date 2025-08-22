Riccione, consegnato il Patto di Responsabilità “Riccione Comunità Solare 2035”

Il Sindaco di Riccione, Daniela Angelini, e l’Assessore comunale all’Ambiente, Christian Andruccioli, hanno ricevuto oggi il Patto di Responsabilità “Riccione Comunità Solare 2035”, promosso dall’Associazione Centro per le Comunità Solari e da Solar Info Community Società Benefit. L’iniziativa vede coinvolte 11 realtà del territorio – tra associazioni di categoria e imprese – con l’obiettivo di creare un modello innovativo di welfare energetico, più sostenibile, solidale e resiliente. Il Patto è stato consegnato da Alessandro Romano, promotore e referente territoriale del progetto.

Il programma prevede azioni concrete per cittadini, famiglie, studenti e imprese:

Educazione nelle scuole : il modulo didattico “Energy@School” coinvolgerà 100 studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie, sensibilizzando le nuove generazioni sui temi della transizione energetica e della sostenibilità.

Eventi sostenibili : tra cui la prima edizione della “Giornata della Città Solare” , una caccia al tesoro ambientale per famiglie e bambini, che coinvolgerà scuole, imprese locali, esercizi di prossimità e associazioni.

Comunità Energetiche Solidali: con la creazione di una comunità tra imprese e di una comunità solare per le famiglie, volta a ridurre i costi energetici, incentivare l’autoproduzione da fonti rinnovabili e promuovere la condivisione dell’energia secondo principi di giustizia sociale.

“Il Patto di Responsabilità è un impegno corale, nato dal territorio per dare risposte concrete alle sfide della sostenibilità – spiegano il Professor Leonardo Setti, presidente del Centro per le Comunità Solari, e Alessandro Romano –. Insieme possiamo costruire una città più giusta dal punto di vista energetico e più attenta alle future generazioni.”

La Sindaca Angelini e l’Assessore Andruccioli aggiungono: “La sottoscrizione di questo Patto, coerente con l’atto di indirizzo Riccione Città Solare, segna l’inizio di un percorso partecipato che accompagnerà la città nei prossimi anni, con l’ambizione di diventare un modello di riferimento regionale e nazionale. La sfida della transizione energetica si vince solo con il coinvolgimento di pubblico e privato. Ringraziamo promotori e aziende per aver adottato un modello condiviso, dove sostenibilità ambientale e sociale camminano insieme.”

Il Patto “Riccione Comunità Solare 2035” rappresenta dunque un passo concreto verso una città più sostenibile, con iniziative rivolte a tutti i cittadini per promuovere una cultura energetica condivisa e responsabile.