Riccione, crolla un pino su via Catullo: strada bloccata, nessun ferito

Attimi di apprensione nella mattinata di giovedì 8 maggio a Riccione, dove un grande pino è improvvisamente crollato su via Catullo, la strada parallela alla ferrovia lato mare. L’episodio si è verificato intorno alle 9, poco prima dell’incrocio con via Parini, senza fortunatamente causare danni a persone.

Il cedimento dell’albero, un esemplare ad alto fusto, ha provocato il blocco completo della carreggiata, creando disagi alla circolazione. L’area è stata subito messa in sicurezza, mentre sul posto sono intervenuti i tecnici comunali e le forze dell’ordine per la rimozione del tronco e il ripristino della viabilità.

A pochi metri dal punto in cui l’albero si è abbattuto, erano al lavoro alcuni operai impegnati in un cantiere, che hanno assistito al crollo e allertato i soccorsi. La presenza di persone nelle vicinanze rende ancora più evidente quanto l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le cause del cedimento non sono ancora state ufficialmente accertate, ma non si esclude l’indebolimento dell’apparato radicale o le condizioni del terreno dopo le piogge degli ultimi giorni. Gli uffici comunali stanno monitorando la stabilità degli altri pini nella zona, già al centro di segnalazioni nei mesi scorsi.