Riccione, da domani la Coppi e Bartali: modificata la viabilità. Ecco come muoversi

La città di Riccione si prepara ad ospitare due tappe della prestigiosa Settimana Internazionale Coppi e Bartali, con il passaggio dei ciclisti previsto per mercoledì 26 e giovedì 27 marzo. Questa edizione della corsa, che ha attirato l’attenzione internazionale, si arricchisce di un’ulteriore distinzione: le squadre World Tour hanno scelto gli alberghi riccionesi per il loro soggiorno di quattro notti, un riconoscimento alla qualità dell’accoglienza della città.

Dopo la partenza della prima tappa, Ferrara-Bondeno, la carovana della Coppi e Bartali giungerà a Riccione martedì sera, dove i corridori saranno accolti nei loro hotel. La competizione prenderà il via nelle mattine di mercoledì e giovedì, con le prime due tappe da Riccione: la Riccione-Sogliano al Rubicone e la Riccione-Cesena.

Grandi Nomi della Corsa

I grandi protagonisti della corsa sono già stati annunciati. Dalla UAE Emirates ci saranno Rafa Majka e Jay Vine, mentre la Ineos schiererà Magnus Sheffield e Caleb Ewan. Anche la XDS Astana parteciperà con Alberto Bettiol, Diego Ulissi e Simone Velasco, promettendo emozioni ad ogni pedalata.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha espresso il suo entusiasmo: “Ospitare anche quest’anno due tappe di una corsa di livello internazionale come la Coppi e Bartali è motivo di grande orgoglio. Siamo felici che le squadre World Tour abbiano scelto Riccione per il loro soggiorno, con quattro notti di permanenza. Un grande riconoscimento per il nostro sistema di accoglienza.”

Modifiche alla Viabilità durante la Coppi e Bartali

A causa del passaggio dei corridori, la viabilità cittadina subirà importanti modifiche. La Polizia Locale, le forze dell’ordine, i volontari e la Protezione Civile saranno presenti per gestire il traffico e ridurre i disagi.

Le operazioni di presentazione delle squadre e la firma del percorso avverranno a Piazzale Ceccarini alle 10:00, mentre alle 11:45 di mercoledì 26 e alle 12:15 di giovedì 27, i ciclisti prenderanno il via da viale Milano, zona Grand Hotel. Tuttavia, il vero e proprio inizio delle tappe avverrà a Misano, precisamente nella zona di Scacciano.

Le strade coinvolte nel percorso di gara saranno chiuse al traffico a partire da mezz’ora prima del via delle due tappe, con il divieto di sosta a partire dalle 9:00 del mattino. Le auto in divieto verranno rimosse, e il tratto di viale Milano tra piazzale Curiel e viale San Martino sarà chiuso al traffico dalle 9:00 alle 12:30 per consentire la sosta dei mezzi della carovana.

Tutti i Dettagli sulla Viabilità

Mercoledì 26 marzo : Chiusura di viale Milano (tra piazzale Curiel e viale San Martino) dalle 9:00 alle 12:30 .

Giovedì 27 marzo: La stessa chiusura del tratto di viale Milano per la seconda tappa.

Per muoversi in città, si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici e i servizi di sharing disponibili grazie all’App Partner gratuita di Rimini.

Concludendo, Riccione si prepara a vivere un’altra settimana di grande ciclismo, con la Coppi e Bartali che porterà nelle strade della città emozioni, sportività e un impatto positivo sull’accoglienza turistica.