Riccione, da oggi i lavori di riqualificazione sulla Statale 16: traffico regolato e modifiche alla viabilità

Da oggi, lunedì 7 aprile, sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione lungo la Strada Statale 16 a Riccione, nel tratto tra viale Sardegna e la Rotonda dei Pianeti. Le prime operazioni prevedono l’innalzamento dei chiusini, che dureranno per tutta la giornata. Per garantire la sicurezza durante questa fase, il traffico sulla Statale 16 è stato regolato a senso unico alternato, con impianti semaforici temporanei attivi dalle 6 alle 20.

Inoltre, a causa dei lavori, sono stati chiusi al traffico anche viale Abruzzi (fino a viale Campania) e viale Cassino (fino a Corso Fratelli Cervi), con deviazioni che interesseranno i percorsi alternativi.

A partire dalla serata di oggi, e fino a mercoledì 9 aprile, i lavori entreranno nel vivo con la posa del nuovo tappeto stradale fonoassorbente, che interesserà l’intero tratto della Statale 16 tra viale Sardegna e la Rotonda dei Pianeti. Durante queste operazioni, che si svolgeranno dalle 20 alle 6, la Statale 16 rimarrà chiusa al traffico.

Questo intervento fa parte di una serie di lavori di riqualificazione più ampi, già avviati nei mesi scorsi, che includono la costruzione di una nuova rotatoria in corrispondenza di viale Abruzzi e la messa in sicurezza dell’incrocio con viale Sardegna, punti critici per la viabilità della città.