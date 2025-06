Dal 4 al 24 agosto va in scena Riccione Wellness Academy: il fitness in riva al mare tra sport, musica e valori olimpici

Un’estate all’insegna del movimento e del benessere quella che si prepara a vivere Riccione con la Riccione Wellness Academy, un programma gratuito di attività sportive all’aperto che animerà piazzale Roma dal 4 al 24 agosto. Per tre settimane, la città trasformerà uno dei suoi spazi più emblematici in una vera e propria palestra a cielo aperto, offrendo 72 ore di allenamenti gratuiti per tutti, dal mattino alla sera.

La Wellness Academy si inserisce nel ricco calendario estivo di Riccione, che già propone oltre venti concerti in varie location – dalle spiagge a piazzale Ceccarini – con artisti di primo piano come Irama, Guè, Paolo Fresu, Nek, Syria e Antonella Ruggiero. A questa colonna sonora musicale si affianca quindi un programma sportivo che richiama i valori delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie al sostegno del progetto “Italia dei Giochi”, promosso da Fondazione Milano Cortina in collaborazione con CONI e CIP.

Il programma delle attività prevede sessioni quotidiane di fitness e benessere suddivise in due fasce orarie: al mattino, dalle 6 alle 8, pratiche dolci e rigeneranti come Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Meditazione, Pilates e Chi Gong; al tardo pomeriggio, dalle 18.30 alle 20.30, allenamenti più energici e coinvolgenti come Allenamento Funzionale, Fit Dance, Intensive Yoga, Power Yoga, Circuit Training e Total Body. Nelle serate con concerti, le attività si concentreranno esclusivamente al mattino.

Le sessioni saranno guidate da professionisti selezionati da Fluxo Movement, realtà locale specializzata in attività outdoor per grandi gruppi, e saranno aperte a tutti i livelli di preparazione, senza necessità di attrezzature particolari se non un materassino, che sarà messo a disposizione in numero limitato.

La partecipazione è gratuita, con iscrizioni possibili online tramite una landing page dedicata o direttamente sul posto presso il desk organizzativo. La gestione dell’intero evento è affidata a Promhotels Riccione, che curerà anche la promozione presso gli operatori turistici locali.

Riccione Wellness Academy rappresenta un’occasione unica per unire sport, salute e divertimento nel cuore della città, abbracciando valori di inclusione, sostenibilità e benessere fisico e mentale, in perfetta sintonia con lo spirito olimpico che animerà il Paese nel 2026.