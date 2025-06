Riccione. Dieci agenti della Polizia locale schierati per sicurezza e decoro con l’unità cinofila: arrestato spacciatore in piazzale Roma

Un’operazione mirata di presidio e controllo del territorio, condotta con determinazione dal comando di Polizia locale nella serata di ieri, ha portato a un importante arresto, confermando l’impegno costante dell’amministrazione comunale per garantire sicurezza e decoro urbano.

Dieci agenti del comando di Polizia locale, con il supporto dell’unità cinofila, sono stati impiegati in un capillare servizio serale che ha interessato il lungomare di Riccione, dal porto a piazzale San Martino, con particolare attenzione a piazzale Roma. L’obiettivo primario del servizio era prevenire situazioni di potenziale degrado e contrastare con fermezza l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, mantenendo alta la percezione di sicurezza per cittadini e turisti. Questo impegno si inserisce in una strategia di controllo del territorio costante e non occasionale, fondamentale per la tutela della comunità e degli ospiti di Riccione.

Intorno alle ore 21:30 di ieri sera, in piazzale Roma, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un giovane, un cittadino tunisino classe 1999, già notato nei giorni precedenti per la sua presenza sospetta sul territorio. L’uomo, senza fissa dimora, sprovvisto di documenti e senza titolo per potere permanere sul territorio nazionale, è stato fermato mentre era intento a spacciare.

Notato mentre stava cedendo sostanza stupefacente, è stato prontamente bloccato e trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish, suddivisi in quattro involucri, e 10 grammi di cocaina. L’intervento tempestivo e coordinato della Polizia locale ha permesso di effettuare l’arresto in flagranza di reato.

L’uomo è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e per ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato. Sono stati inoltre sequestrati due telefoni cellulari di valore, trovati in possesso dell’arrestato, sui quali sono in corso accertamenti per individuarne la proprietà.

L’uomo arrestato dagli agenti della Polizia locale è stato sottoposto a processo per direttissima questa mattina presso il Tribunale di Rimini: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia di Rimini.

Comune di Riccione