Riccione. Diminuiscono le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, ma aumentano i giovani multati

Nel primo quadrimestre del 2025, le forze dell’ordine di Rimini hanno elevato 96 sanzioni per guida in stato di ebbrezza, in calo rispetto alle 140 dello stesso periodo del 2024. Di queste, 37 sono state sanzioni amministrative e 59 penali, con 6 conducenti che si sono rifiutati di sottoporsi al test dell’alcol. Per quanto riguarda l’uso di sostanze stupefacenti, sono state contestate 2 infrazioni, entrambe con rifiuto del test, rispetto alle 6 del 2024.

Un dato che desta attenzione riguarda i neopatentati: nel 2025 sono stati sanzionati 13 giovani, contro i soli 2 dello scorso anno. In questi casi, la patente viene immediatamente ritirata. Si registra anche una diminuzione delle misure di sequestro e fermo amministrativo, con 8 sequestri e 3 fermi nel 2025, rispetto ai 12 sequestri del 2024.

In calo anche le violazioni legate a incidenti stradali con coinvolgimento di alcol o droga: nel 2025 sono state 5, di cui una con feriti, contro le 20 del 2024, di cui 10 con feriti.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare fonti ufficiali o notizie locali aggiornate.