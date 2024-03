Riccione. Discoteca stagionale aperta nel periodo non consentito, imprenditore denunciato

Un imprenditore di 33 anni è stato denunciato per aver mantenuto aperta una discoteca stagionale al di fuori dei periodi consentiti dalla sua licenza. I Carabinieri, insieme al personale del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno condotto controlli dopo segnalazioni di problemi di ordine pubblico nei mesi di gennaio e febbraio, trovando la discoteca piena di persone nonostante dovrebbe essere chiusa da maggio ad agosto.

Inoltre, è emerso che mancavano documenti essenziali per la sicurezza sul luogo di lavoro, come la valutazione dei rischi. Il legale rappresentante del locale è stato denunciato per queste irregolarità.

Al momento, sono in corso ulteriori indagini sulle condizioni di lavoro dei dipendenti della discoteca.