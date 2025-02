Riccione. Donna di 43 anni assume cocaina con il compagno e muore. Il sostituto procuratore Ercolani dispone l’autopsia e sequestra i cellulari dei due

A Rimini, nella notte tra martedì e mercoledì, una donna di 43 anni, originaria dell’Abruzzo e residente a Riccione, è deceduta dopo aver presumibilmente assunto cocaina insieme al compagno. L’uomo, che si trovava accanto a lei, ha notato che la donna aveva difficoltà a respirare e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimarla, la donna è stata dichiarata morta.

Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha avviato un’indagine e disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte, con particolare attenzione all’eventuale correlazione con l’assunzione di cocaina. Sono stati sequestrati i telefoni cellulari della coppia per approfondire le circostanze esatte dell’accaduto.

Questo tragico evento mette nuovamente in luce i pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti e le conseguenze devastanti che possono avere sulla salute e sulla vita delle persone coinvolte.