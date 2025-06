Riccione, donna di 55 anni trovata senza vita lungo via Galliano: mistero sulle cause del decesso

Un episodio ancora senza spiegazioni si è verificato a Riccione, dove una donna di 55 anni è stata trovata priva di sensi sulla carreggiata di via Galliano. L’allarme è scattato alle 9.45 di mercoledì mattina, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza del corpo sull’asfalto, all’altezza dell’incrocio con via Settembrini.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno tentato di rianimare la donna, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile, e il medico ha dovuto dichiarare il decesso. Inizialmente, le forze dell’ordine hanno ipotizzato che si trattasse di un incidente stradale, forse causato da un veicolo che avrebbe investito la donna e poi si sarebbe allontanato senza prestare aiuto.

Le prime verifiche, tuttavia, non hanno trovato tracce di frenate o di parti di veicoli sul luogo, né segni evidenti di un impatto con un’auto. Le lesioni riportate dalla vittima, tra cui fratture al bacino, alla caviglia e al capo, sono state considerate compatibili con un impatto, ma anche con una caduta accidentale contro il cordolo del marciapiede.

Per approfondire le cause, sono stati chiamati i carabinieri del nucleo investigativo di Riccione, che stanno analizzando le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona. La vittima, residente a breve distanza dal luogo del ritrovamento, lavorava come illustratrice per riviste mediche. I familiari si sono recati immediatamente sul posto dopo aver appreso la notizia.

Sul corpo della donna sarà eseguita un’autopsia per determinare con maggiore precisione le cause del decesso e chiarire la dinamica dei fatti. Gli inquirenti continuano a indagare, valutando tutte le ipotesi, mentre l’attenzione si concentra sull’assenza di tracce evidenti di coinvolgimento di un veicolo o di altri elementi che possano spiegare quanto accaduto.