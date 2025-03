Riccione, droga nascosta in auto: arrestati due uomini

I Carabinieri di Riccione, ieri, hanno arrestato due uomini sorpresi con oltre un chilo di marijuana all’interno della loro auto. Il controllo, scattato in un parcheggio di un supermercato della città, ha portato alla scoperta di diverse confezioni di stupefacente sigillate sottovuoto.

L’operazione e il sequestro della droga

L’attenzione dei militari è stata attirata da movimenti sospetti nei pressi del veicolo, inducendoli a procedere con una verifica. All’interno dell’auto sono stati trovati 1,2 kg di marijuana suddivisi in confezioni sigillate, un quantitativo che ha fatto immediatamente scattare l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Dopo il ritrovamento della droga, le forze dell’ordine hanno esteso i controlli presso la struttura ricettiva dove i due uomini soggiornavano. Qui sono stati rinvenuti ulteriori elementi riconducibili all’attività di spaccio, tra cui un piccolo quantitativo di hashish, strumenti per il confezionamento in dosi e un macchinario per il sottovuoto.

Decisione del giudice

Il Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto dei due fermati. Per uno di loro è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza, mentre per l’altro non sono state adottate ulteriori misure cautelari.