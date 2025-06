Riccione, è già estate: spiagge piene, arte, motori e concerti accendono il primo weekend di giugno

È bastato il primo fine settimana di giugno per mostrare il volto estivo di Riccione, con le spiagge affollate di turisti e residenti, il mare cristallino e un cielo terso a fare da cornice a un programma ricchissimo di eventi. Tra musica, arte, motori, spettacoli e laboratori, la Perla Verde ha acceso la stagione con un’esplosione di energia e partecipazione.

Arte a cielo aperto nei giardini di Villa Lodi Fé

Il weekend è cominciato all’insegna della creatività con la mostra “L’arte sullo sgabello”, organizzata dall’associazione culturale SCultura. Nel parco di Villa Lodi Fé, trasformato in galleria d’arte en plein air, sculture e bassorilievi in terracotta hanno dialogato con la natura, suscitando grande curiosità tra i visitatori. A impreziosire l’evento, il laboratorio condotto dallo scultore Marco Pieri, che ha coinvolto adulti e bambini nell’esperienza diretta della lavorazione della creta.

Piazzale Ceccarini gremito per “La Repubblica in concerto”

Domenica 1° giugno, nel cuore della città, piazzale Ceccarini si è riempito per “La Repubblica in concerto”, l’omaggio musicale promosso da Prefettura di Rimini e Comune di Riccione per il 79° anniversario della Repubblica Italiana. L’orchestra giovanile EYOS del liceo “Einstein” di Rimini, diretta da Davide Tura, ha proposto un repertorio variegato, impreziosito dalle immagini sul ledwall realizzate dagli studenti del liceo “Volta-Fellini”. Un evento capace di unire le generazioni nel nome della musica e della memoria civica.

Motori protagonisti con l’Abarth Color Show

Sempre domenica, i motori hanno fatto vibrare Riccione con l’Abarth Color Show. Centinaia di auto iconiche hanno invaso piazzali San Martino e Marinai d’Italia, trasformando i viali adiacenti in una sfilata di colori e design. A fare da cornice, dj set, street food e il live dei Radio Kom, la tribute band di Vasco Rossi che ha fatto ballare la città fino a tarda sera.

Emozioni e acrobazie alla Granturismo con “I 1000 papaveri rossi”

Chiusura in bellezza al Teatro Granturismo con lo spettacolo “Come 1000 papaveri rossi”, saggio finale della compagnia B-YOU diretta da Barbara Bianchi. Un’esperienza di teatro acrobatico d’avanguardia, capace di fondere danza, musica e hip hop in una narrazione intensa, che ha raccontato le emozioni e le visioni delle nuove generazioni attraverso il linguaggio del corpo.

Con il sole, il mare e la cultura, Riccione apre l’estate con slancio, confermandosi destinazione di punta dove il divertimento convive con l’arte e la bellezza. E questo è solo l’inizio.