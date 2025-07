Riccione, emozioni all’alba con Mario Venuti: successo per il secondo appuntamento di “Albe in controluce 2025”

Domenica 6 luglio, la spiaggia 75 Golden Beach si è trasformata in un suggestivo teatro naturale all’alba, con il concerto di Mario Venuti, protagonista del secondo appuntamento della rassegna “Albe in controluce 2025”. Un evento intimo e ricco di atmosfera, in cui il cantautore e chitarrista catanese ha incantato il pubblico con un live chitarra e voce, accompagnato dalle percussioni leggere e colorate di Gabriel Prado.

Il concerto, dal titolo “Tra la carne e il cielo”, ha offerto ai tanti presenti l’opportunità di riscoprire i brani più celebri del repertorio dell’artista – da Veramente a Mai come ieri – accanto a reinterpretazioni d’autore come Figli delle stelle di Alan Sorrenti e Ma che freddo fa di Nada. Non sono mancati i nuovi brani tratti dall’album omonimo del 2024, come Napoli-Bahia e Degrado.

Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, Mario Venuti ha saputo fondere sonorità pop, jazz, blues e influenze brasiliane in una miscela stilistica raffinata, confermandosi tra i protagonisti della scena musicale italiana. Il suo concerto ha accompagnato il sorgere del sole, trasformando il paesaggio marino in un’esperienza sonora ed emotiva profonda.

Sandra Villa, vicesindaca e assessora alla Cultura, ha sottolineato il valore della rassegna:«Albe in controluce è molto più di una semplice rassegna musicale per Riccione: è un’esperienza che ci permette di vivere il nostro territorio in modo autentico, unendo la forza rigenerante del mare al potere emozionale e trasformatore dell’arte di altissimo livello».

«Questa manifestazione – ha aggiunto Villa – ci invita a fermarci, a riscoprire il valore della condivisione e della bellezza collettiva, proprio nel momento unico e suggestivo del sorgere del sole sulle onde. Albe in controluce è un segno concreto della nostra volontà di costruire una comunità viva, inclusiva e consapevole, valorizzando le spiagge come luoghi culturali capaci di ispirare, appassionare e rigenerare».

Dopo l’apertura del 22 giugno con l’alba poetica di Kledi e Syria durante il weekend della Notte Rosa, “Albe in controluce 2025” prosegue per tutta l’estate con appuntamenti che intrecciano musica, natura e spiritualità.

I prossimi eventi in programma:

27 luglio – La Niña, con il Furèsta Tour , porterà sulla spiaggia libera del Marano (zona 133) alle ore 5:30 un’esibizione che fonde tradizione napoletana, strumenti popolari e sonorità elettroniche.

3 agosto – Alla Spiaggia del Sole 86-87, alle 5:45, il pianista Cesare Picco eseguirà una rilettura emozionante di The Köln Concert di Keith Jarrett, celebrandone il 50° anniversario.

10 agosto – Alla spiaggia Bahia Antigua 20, Giorgio Poi si esibirà in duo con Benjamin Ventura , in un live sospeso tra sogno e realtà, sulle note dell’album Schegge.

17 agosto – Gran finale con Antonella Ruggiero e il progetto Una voce, una fisarmonica, accompagnata da Renzo Ruggieri, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino alle ore 6. Un viaggio musicale tra jazz e memoria, capace di toccare l’anima.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e fanno parte del progetto “Albe in controluce”, promosso e organizzato dal Comune di Riccione, in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Riccione e gli operatori balneari.