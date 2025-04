Riccione. Estate 2025, nuovi orari per le attività di intrattenimento musicale sull’arenile

Il Comune di Riccione ha aggiornato gli orari relativi alle attività di intrattenimento musicale per i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari e i chiringuiti situati sull’arenile, uniformandoli per tutta la costa riccionese. L’obiettivo di queste modifiche è armonizzare le esigenze turistiche, mantenendo e potenziando il livello dell’offerta di intrattenimento, con la tutela dell’ambiente urbano e della tranquillità pubblica, al fine di garantire il miglior equilibrio tra la vivacità dei locali e il rispetto per il riposo dei residenti e dei turisti. Inoltre, grazie alla possibilità di tenere i chiringuiti aperti mezz’ora in più, fino alle 00:30, si potenzia il divertimento serale, offrendo nuove opportunità per i turisti di godere della serata e contribuendo a una maggiore atmosfera di svago e socializzazione.

È importante sottolineare che gli orari relativi ai pubblici esercizi non situati sull’arenile e alle strutture alberghiere non subiscono alcuna modifica. Di seguito vengono dettagliati i nuovi orari per le attività sulla spiaggia e quelli invariati per gli altri settori.

Pubblici esercizi sull’arenile (bar e ristoranti)

Per quanto riguarda i pubblici esercizi situati sull’arenile, sono stati introdotti nuovi orari specifici per le attività di intrattenimento musicale, con l’intento di ottimizzare la gestione del flusso turistico e ridurre l’impatto acustico, in modo da tutelare la qualità della vita dei residenti e dei vacanzieri.

-Musica di sottofondo: la musica di sottofondo sarà consentita tutti i giorni, dalle 11:00 alle 02:00, con divieto assoluto di emissione di rumori dalle 13:00 alle 16:00.

-Intrattenimento musicale, Dj, Karaoke: È consentito tutti i giorni, dalle 17:00 alle 01:00, per un tempo massimo di 4 ore, con la condizione che l’intrattenimento musicale sia udibile solo all’interno del perimetro di somministrazione.

-Vocalist: Le attività di intrattenimento vocale sono permesse tutti i giorni dalle 18:00 alle 21:30.

Stabilimenti balneari e chiringuiti sull’arenile

Gli stabilimenti balneari e chiringuiti sono un punto centrale dell’offerta turistica di Riccione e per questo motivo sono stati stabiliti orari specifici per l’attività di intrattenimento musicale.

-Feste serali con musica dal vivo, catering e banqueting: È consentito organizzare fino a dieci feste serali al mese, tutte con musica dal vivo o dj, nonché con la presenza di catering e banqueting. Questi eventi potranno svolgersi dalle 18:00 alle 00:30.

Pubblici esercizi non sull’arenile

Gli orari dei pubblici esercizi non situati sull’arenile restano invariati rispetto alla stagione precedente. Questo riguarda i locali e i ristoranti che non si trovano sulla spiaggia e che non hanno impatti diretti con le normative specifiche per l’arenile.

-Musica da intrattenimento, dj e karaoke: Questi esercizi possono continuare a proporre questo tipo di attività di intrattenimento durante tutta la settimana, dal lunedì al giovedì, dalle 18:00 alle 00:30, e dal venerdì alla domenica, dalle 18:00 all’1:00.

-Musica di sottofondo: è consentita tutti i giorni dalle 11:00 alle 02:00.

Strutture alberghiere

Anche le strutture alberghiere non subiscono modifiche nei loro orari. Le strutture ricettive di Riccione, che ogni anno accolgono numerosi turisti, continuano a rispettare le consuete normative relative all’intrattenimento musicale, al fine di garantire un soggiorno piacevole e tranquillo.

-Musica di sottofondo: In tutte le strutture alberghiere è consentita la musica di sottofondo tutti i giorni, dalle 07:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 00:00. Questo tipo di intrattenimento è destinato a creare un’atmosfera piacevole senza interferire con il riposo degli ospiti. Inoltre, le strutture alberghiere che desiderano organizzare eventi musicali devono attenersi alle disposizioni e presentare la comunicazione relativa con un congruo anticipo.

-Feste con musica: le strutture alberghiere possono anche organizzare eventi musicali esclusivamente per i clienti che soggiornano nelle strutture. Tali eventi, che prevedono suonatori dal vivo, sono consentiti una volta a settimana. Questi eventi possono avere una durata massima di quattro ore e comunque devono concludersi entro le 00:00. I suonatori dal vivo possono fare musica esclusivamente dalle 21:00 alle 24:00.

Queste modifiche, a seguito di un lungo confronto con le associazioni di categoria, sono state introdotte dall’amministrazione comunale con l’intento di migliorare l’esperienza turistica e l’offerta di intrattenimento a Riccione, senza compromettere la qualità della vita dei residenti e dei visitatori. Gli orari aggiornati permettono di mantenere il giusto equilibrio tra le esigenze di intrattenimento e il rispetto per l’ambiente circostante. Il Comune invita tutti gli operatori a rispettare i nuovi orari e le normative in materia di rumore, al fine di garantire una convivenza armoniosa tra le diverse attività e i cittadini.