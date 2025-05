Riccione, festa di primavera al Club Nautico: un abbraccio simbolico tra la città e il mare

La terrazza del Club Nautico di Riccione si è trasformata in uno spazio di festa e condivisione per celebrare l’arrivo della primavera, accogliendo cittadini, appassionati e curiosi in una giornata all’insegna del mare, della cultura nautica e dello stare insieme. Un’iniziativa che ha voluto essere un abbraccio simbolico tra la città e il suo elemento identitario più forte: il mare.

L’evento ha proposto dimostrazioni nautiche, incontri con esperti del settore e momenti conviviali, creando un’atmosfera accogliente e festosa. Sotto un cielo limpido e su una terrazza affacciata sull’Adriatico, la comunità si è ritrovata a riscoprire il valore del Club Nautico come punto di riferimento per la promozione della cultura del mare e delle attività veliche.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi primaverili promossi dal Comune di Riccione, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali, rafforzare il legame tra cittadini e territorio e promuovere forme di turismo sostenibile, attraverso appuntamenti che coinvolgano attivamente la popolazione e i visitatori.