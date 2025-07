Riccione, fumetti e creatività: grande successo per il corso estivo sui comics alla Biblioteca comunale

Si è conclusa sabato 12 luglio con entusiasmo e partecipazione l’ottava edizione del Corso di fumetto per ragazzi organizzato dalla Biblioteca comunale di Riccione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della programmazione culturale estiva. Il percorso, curato dal fumettista e illustratore Niccolò Tonelli, ha coinvolto 20 giovani tra gli 11 e i 14 anni, impegnati in un viaggio tra matite, inchiostri e mondi immaginari ispirati al genere fantasy.

Per cinque sabati consecutivi, il giardino della Biblioteca si è trasformato in un laboratorio creativo all’aperto, dove i partecipanti hanno appreso le basi del disegno e della narrazione a fumetti, esercitandosi nella creazione di personaggi, trame e ambientazioni. Un’occasione preziosa per sviluppare manualità, immaginazione e capacità di storytelling in un contesto formativo ma anche divertente e stimolante.

Creature magiche, mappe e mondi incantati

Il tema fantasy, molto amato dagli adolescenti, ha fatto da filo conduttore all’intero corso. I ragazzi hanno ideato mappe del proprio mondo narrativo, disegnato protagonisti e antagonisti, fino a dare forma a una storia a fumetti originale, curata in ogni dettaglio: dalla sceneggiatura alla resa grafica. Ogni elaborato è stato seguito passo passo da Tonelli, che ha guidato i partecipanti nella costruzione di uno stile personale e nella comprensione del linguaggio del fumetto.

Il risultato finale sarà celebrato sabato 19 luglio alle ore 9.00 al Centro della Pesa (viale Lazio 10), dove si terrà la consegna degli attestati di partecipazione e della copia stampata del fumetto collettivo realizzato durante il corso.

Una palestra per giovani narratori visivi

Il corso si conferma come un’iniziativa di grande valore educativo e culturale, capace di avvicinare i più giovani al mondo della lettura e della narrazione in modo creativo e coinvolgente. In un’epoca dominata dal digitale, il fumetto si rivela ancora una volta una forma espressiva potente, accessibile e affascinante, che unisce immagini e parole per raccontare emozioni, avventure e sogni.

La Biblioteca comunale di Riccione guarda già alla prossima edizione, con l’auspicio di poter coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani talenti. Tra matite, chine e vignette, tanti altri ragazzi potranno scoprire il piacere di dare forma alle proprie storie.