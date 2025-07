Riccione. Giovedì 24 luglio incontro all’EcoArea di Cerasolo per presentare le CERTIS

Riccione, 20 Luglio 2025- Nell’ alveo delle iniziative sul territorio del programma “ Riccione Comunità Solare 2035”, promosso da Solar Info Community e Centro per le Comunità Solari, Giovedì 24 Luglio alle ore 18:00 presso l’ EcoArea in Via Rigardara 39 a Cerasolo Ausa nel comune di Coriano (RN), nella zona sud della Provincia di Rimini, si svolgerà l’iniziativa: “ CERTIS NON È UN COMUNITÀ ENERGETICA QUALUNQUE” rivolta a cittadini e imprese destinata a presentare il modello di Comunità Energetica Rinnovabile Solidale di Solar Info Community Società Benefit.

Nella serata, vi saranno interventi di aziende e realtà impegnate nella transizione energetica e quello del Professor Leonardo Setti, Presidente dell’ Associazione “ Centro per le Comunità Solari”.

L’iniziativa si svolge, a seguito della firma di DM Modifica CACER, il decreto di aggiornamento per gli incentivi dedicati alle comunità energetiche e all’ autoconsumo diffuso e collettivo di energia rinnovabile. In particolare, il nuovo decreto prevede l’erogazione di contributi in conto capitale del PNRR per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo. Il bonus, del valore del 40% dei costi ammissibili, è ora esteso e dedicato ai progetti realizzati in comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

“ Siamo felici di continuare a promuovere e a sensibilizzare eventi e attività sul territorio di Riccione, dopo la firma del programma Riccione Comunità Solare 2035 lo scorso 21 Giugno al Misano World Circuit, per la transizione energetica e siamo convinti che il progetto di Comunità Solare si muove attraverso la volontà della società civile, che così dimostra come ognuno di noi può spostare montagne se ci crede. Il MASE ha annunciato, attraverso il ministro che gli incentivi del 40% a fondo perduto sono stati estesi per tutti i Comuni sotto i 50000 abitanti. Ora dobbiamo correre insieme a installatori, imprese e cittadini perché gli impianti in comunità energetiche costano praticamente la metà. Sara un’ occasione per aprire Comunità Energetiche ovunque, anche a Riccione, come a Coriano e in tutta la zona sud della Provincia di Rimini e noi con CERTIS siamo pronti a farlo.” Conclude il Professor Setti.

Centro per le Comunità Solari