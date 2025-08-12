Riccione, i Gemelli Diversi incendiano piazzale Roma tra energia e ricordi degli anni d’oro

Dopo il grande successo delle serate con Nek e Francesco Renga, piazzale Roma a Riccione ha vissuto un’altra serata indimenticabile grazie al concerto dei Gemelli Diversi, che hanno richiamato un pubblico numeroso e caloroso.

Già mezz’ora prima dell’inizio, il dj set di Claudio Coveri aveva iniziato a scaldare l’atmosfera con le hit più amate, coinvolgendo la folla in un clima di festa e allegria che ha accompagnato tutta la serata.

Sul palco, i Gemelli Diversi hanno emozionato i presenti con i loro brani più celebri, aprendo con “Per farti sorridere” e proseguendo con l’intramontabile “Mary” e “Tu no”. Tra i momenti più apprezzati anche “Un attimo ancora”, che riprende il ritornello di un celebre pezzo dei Pooh, e “Anima Gemella”, realizzata in collaborazione con Eros Ramazzotti.

Il duo ha voluto inoltre sottolineare il forte legame con Riccione: «Su questo palco ci siamo esibiti anni e anni, negli anni d’oro. Nel 1999 abbiamo fatto la nostra prima apparizione a Un disco per l’estate e ci ha portato molta fortuna. Riccione mantiene sempre il suo fascino».

Il concerto fa parte del ricco cartellone di Riccione Summer Music, che proseguirà nei prossimi giorni con tanti altri appuntamenti di qualità e a ingresso libero.

Tra gli eventi in programma:

Giovedì 14 agosto, Giuliano Palma con il suo sound ska e rocksteady, perfetto per la vigilia di Ferragosto.

Venerdì 15 agosto, “Nostalgia 90”, una serata dedicata agli anni ’90 e alla cultura pop del decennio.

Mercoledì 20 agosto, Alex Britti in concerto con l’album It.Pop.

Giovedì 21 agosto, Irene Grandi festeggia 30 anni di carriera con un’esibizione speciale.

Tutti gli eventi si svolgono alle 21:30 in piazzale Roma e sono a ingresso gratuito, un’occasione imperdibile per vivere l’estate riccionese all’insegna della musica e dell’entusiasmo.