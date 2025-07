Riccione, il 26 luglio arriva “Love Gineration”: degustazioni illimitate, dj set e 18 produttori italiani di gin

Il fascino del gin approda a Riccione con un evento imperdibile per appassionati e curiosi di questo iconico distillato: sabato 26 luglio, dalle ore 20 alle 2, andrà in scena Love Gineration, una serata esclusiva interamente dedicata al mondo del gin italiano.

L’evento, ospitato in una location d’eccezione della Perla Verde, riunirà 18 produttori da tutta Italia, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per esplorare un vasto assortimento di gin artigianali e di alta qualità. Durante la serata, sarà possibile assaggiare cocktail a base di gin (e non solo), conoscere da vicino i maestri distillatori, e scoprire le tendenze più innovative e le tecniche di miscelazione che stanno ridefinendo il panorama del gin italiano.

Love Gineration è anche un’occasione per acquistare direttamente dalle mani dei produttori, garantendo così un ottimo rapporto qualità-prezzo e una conoscenza diretta della filiera produttiva.

Non mancheranno piatti gustosi per accompagnare le degustazioni, e un coinvolgente DJ set firmato Radio One Dance, che animerà la notte con musica e divertimento.

Il costo dell’ingresso in prevendita è di 10€ e include degustazioni illimitate per tutta la durata dell’evento.

Con questa proposta, Love Gineration punta a posizionarsi come un evento di alto livello, con la presenza di produttori pluripremiati, rimanendo tuttavia accessibile e dedicato a tutti gli amanti del buon bere e della convivialità.