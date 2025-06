Riccione, il comune indice l’asta per la vendita di posti auto tra i Viali Dante, Puccini, Zandonai e Tasso

on determinazione dirigenziale n. 917 del 19 giugno 2025, è stata indetta un’asta pubblica per l’alienazione di posti auto situati al piano primo sottostrada del Condominio Residence Hotel Savioli, ubicato in Riccione tra i Viali Dante, Puccini, Zandonai e Tasso.

Dettagli dell’asta pubblica

Oggetto: vendita di posti auto

Ubicazione: piano primo sottostrada, Condominio Residence Hotel Savioli, Riccione (tra i Viali Dante, Puccini, Zandonai e Tasso)

Scadenza per la presentazione delle offerte: 28 luglio 2025, ore 13:00

Riferimento pubblicazione Albo Pretorio: n. 2097 del 19 giugno 2025

Atto amministrativo: Determina dirigenziale n. 917 del 19/06/2025, con approvazione dell’avviso

Come partecipare

Gli interessati possono consultare l’avviso completo e i relativi allegati sul sito ufficiale del Comune di Riccione e presentare la propria offerta entro la scadenza indicata.