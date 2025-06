Riccione, inaugurazione con 37 assunzioni per il nuovo McDonald’s in via Flaminia: arriva il McDrive con doppia corsia

Riccione si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento per la ristorazione veloce: domani, venerdì 27 giugno 2025, aprirà ufficialmente al pubblico il nuovo ristorante McDonald’s in via Flaminia 51. Il taglio del nastro è previsto alle ore 19:00, momento in cui cittadini e turisti potranno scoprire i servizi e le novità pensate per la comunità locale.

Il locale si distingue non solo per le sue dimensioni — 212 posti a sedere — ma anche per l’impatto occupazionale: sono 37 le nuove assunzioni effettuate, con un team composto interamente da persone residenti a Riccione e nei comuni limitrofi.

«Sono entusiasta di annunciare l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Riccione», ha dichiarato Emanuele Tumini, Licenziatario McDonald’s. «Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di continuare a offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione ma anche valore sociale».

Tra i punti di forza della nuova struttura, spiccano i kiosk digitali che permettono di personalizzare le ordinazioni e attendere comodamente al tavolo. Spazio anche al gusto con l’introduzione del McCafé, pensato per colazioni, pause caffè o spuntini, con prodotti da forno e bevande provenienti da aziende italiane.

La novità più attesa è il McDrive a doppia corsia, primo della città, pensato per velocizzare ordinazioni e consegne direttamente dall’auto, attivo già dalle prime ore del mattino.

Non mancano i servizi dedicati alle famiglie: all’interno del locale è stata realizzata un’area bimbi, mentre all’esterno trova posto uno spazio giochi. Inoltre, sarà possibile organizzare feste di compleanno personalizzate per i più piccoli, trasformando il ristorante in un luogo di festa e condivisione.

Gli orari di apertura sono pensati per venire incontro a ogni esigenza: il ristorante sarà operativo tutti i giorni dalle 10:30 all’1:00, estendendo l’orario fino alle 3:00 il venerdì e il sabato. McDrive e McCafé saranno invece accessibili già dalle 7:00 del mattino.