Riccione. Incidente sul lavoro: operaio cade da una scala, trasportato al Bufalini di Cesena

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sul lavoro in un cantiere di viale Doninzetti a Riccione. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30, quando un operaio italiano di 52 anni è caduto da una scala durante lavori di ristrutturazione di un hotel. Le cause dell’accaduto sono ancora oggetto di indagini. L’uomo ha riportato diversi traumi a seguito della caduta e è stato immediatamente trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è attualmente sotto osservazione del personale sanitario. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Il personale del servizio di emergenza 118, giunto sul luogo con l’ambulanza, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha atterrato presso il campo del baseball. Il 52enne è stato successivamente trasportato al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Per gli accertamenti necessari, è intervenuta sul luogo dell’incidente una pattuglia dei Carabinieri.