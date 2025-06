Riccione: Insieme nel parco… che spettacolo!

Una festa per famiglie, natura, cultura e sport all’insegna della condivisione e della partecipazione

Domenica 15 giugno, dalle 17 fino al tramonto, il Parco della Resistenza di Riccione si anima con colori, suoni ed emozioni per accogliere “Insieme nel Parco… che spettacolo!”, la grande festa cittadina dedicata alla comunità, alle famiglie e alla bellezza dello stare insieme. L’iniziativa, promossa dal Comune di Riccione in collaborazione con il Centro per le Famiglie, nasce da un lavoro condiviso e intersettoriale, che coinvolge realtà culturali, educative, sociali e sportive del territorio. Un’occasione preziosa per valorizzare il parco come luogo di incontro e rigenerazione, e per dare corpo a un’idea di città dove la partecipazione attiva, il rispetto per l’ambiente e l’inclusività diventano pratiche quotidiane.

Una comunità che si ritrova nel verde

“Insieme nel Parco” è molto più di un evento: è un invito a riscoprire i legami, a creare connessioni, a generare benessere attraverso esperienze condivise. L’Amministrazione comunale di Riccione, con questa iniziativa, ormai alla terza edizione, rinnova il proprio impegno nel costruire spazi aperti alla socialità e al dialogo tra generazioni, sostenendo progetti che mettono al centro la famiglia, l’educazione e la cura del territorio. Ed è proprio il Parco della Resistenza, cuore verde della città, a farsi cornice viva di questa festa. Non solo un giardino urbano, ma un luogo dell’anima: nato negli anni Settanta da un’idea di comunità lungimirante, è cresciuto come crescono le cose importanti, lentamente e con cura. Tra alberi secolari, collinette, giochi e sentieri, il parco è diventato un nido di relazioni, un teatro naturale dove sboccia la sensibilità ambientale dei riccionesi. Qui, dove la città si fa silenzio e incontro, la festa trova la sua casa più autentica. Perché ogni angolo del parco racconta già, in sé, la visione di una città che crede nella partecipazione e nella bellezza condivisa. “Insieme nel Parco” è molto più di un evento, ma un invito a riscoprire i legami, a creare connessioni, a generare benessere attraverso esperienze condivise. In questa cornice, il valore del lavoro intersettoriale portato avanti dal Comune di Riccione emerge con forza, rendendo visibile l’energia di una città capace di unire professionalità diverse intorno a un obiettivo comune, far vivere a bambini, giovani, adulti e anziani momenti significativi e autentici, di comunità.

La parola come ponte tra memoria e futuro

Ad aprire il pomeriggio, alle 17, sarà “La maratona del dialetto”, a cura di Famija Arciunesa, che animerà il parco con aneddoti, poesie e racconti della tradizione romagnola. Un appuntamento che restituisce voce al patrimonio linguistico locale, trasformando il dialetto in uno strumento di incontro e di appartenenza, capace di unire e far sorridere.

Arte, storie e natura: laboratori per crescere insieme

Dalle 17:30 alle 20, la casina di legno del parco ospiterà i laboratori di arte preistorica, proposti dal Museo del Territorio, con la guida di Maria Vittoria Gravina e dell’archeologo Marco Crescentini. I bambini potranno cimentarsi con le tecniche artistiche del Paleolitico, vivendo un’esperienza educativa tra gioco e scoperta. A pochi passi, su morbidi tappeti tra gli alberi, la Biblioteca si trasforma in un parco di storie. Dalle 17:30 alle 19, le letture animate per bambini e famiglie inviteranno tutti a fermarsi, ascoltare, immaginare. Un momento sospeso, dedicato alla fantasia e alla lentezza.

Laboratori green: crescere con la terra

La sensibilità ambientale passa anche attraverso il gioco. Ecco allora i laboratori green del Centro per le Famiglie, rivolti ai bambini fino agli 11 anni. I più piccoli potranno decorare vasetti, piantarvi semi e imparare come prendersene cura, portando a casa un pezzetto di parco. Per i piccolissimi, nella fascia 0-3 anni, le operatrici del Centro per le Famiglie distrettuale proporranno attività di manipolazione e travaso con materiali naturali, pensate per stimolare la curiosità sensoriale in un ambiente accogliente, sicuro e immerso nel verde. E poi le divertenti “Teste Matte”, buffi personaggi dai capelli d’erba creati con materiali di recupero, simbolo di un’educazione alla sostenibilità che parte da piccoli gesti.

Un murales per abbattere i pregiudizi

Alle 17.30 uno dei momenti più simbolici della giornata: l’inaugurazione del murales “Abbattiamo il muro del pregiudizio”, realizzato dai ragazzi del Gruppo Educativo Territoriale. Un’opera collettiva che parla di inclusione, rispetto e diritti, offrendo ai giovani la possibilità di raccontarsi e di lasciare un segno positivo e duraturo nello spazio pubblico.

La pittura en plein air

Gli artisti del Centro arti figurative di Riccione realizzeranno le loro opere sotto gli occhi del pubblico, offrendo un momento di creatività, colore e tecnica. Un’occasione per assistere alla nascita di quadri originali, incontrare i pittori e cimentarsi insieme a loro nelle diverse tecniche pittoriche.

Lo sport come scuola di vita

Il Parco della Resistenza si trasforma in un vero e proprio villaggio sportivo all’aria aperta, grazie alla partecipazione delle associazioni e delle società sportive del territorio. Calcio, basket, judo, mountain bike, tennis, rugby, ginnastica artistica, arti marziali, scherma, skate e tante altre discipline: ogni bambino avrà la possibilità di cimentarsi, giocare e imparare, accompagnato da allenatori e educatori che credono nello sport come strumento di crescita e aggregazione.

Esperienze per tutte le età: il contributo dei Servizi educativi

Il settore dei Servizi educativi del Comune cura attività pensate per un pubblico davvero trasversale, per tutte le età. Tra i viali del parco, troveranno spazio i giochi di strada a cura della compagnia artistica Caimercati: una proposta che mescola stupore e tradizione, in cui il gioco si fa magia e dove bambini e adulti vivranno insieme momenti di allegria. Giochi in legno, travestimenti vintage e clowneschi, laboratori creativi daranno vita a un’atmosfera di festa in cui le generazioni si incontrano e si riconoscono, condividendo emozioni semplici ma profonde. Per i più piccoli, il parco si trasformerà in un’oasi di esplorazione e benessere. I bambini da 0 a 6 anni, accompagnati dai loro genitori, potranno sperimentare “Giocando con lo yoga”, condotto da Erika Salucci: un percorso delicato che, attraverso il respiro e il movimento, promuove il contatto con sé e con la natura, valorizzando i ritmi lenti e spontanei dell’infanzia. In parallelo, le attività di danzaterapia, a cura di Ilaria Mango e Ilaria Alternoteca, offriranno a bambini e adulti uno spazio di espressione creativa, dove il corpo diventa veicolo di comunicazione e relazione.

Sapori e suoni per chiudere in bellezza

Dalle 19 fino a sera inoltrata, la festa si sposta verso la convivialità con un’area street food allestita davanti all’ingresso del Playhall, dove scegliere tra hamburger, piadine, pesce e specialità locali, affiancata da un dj set che accompagnerà la serata con musica e intrattenimento. Un finale festoso per una giornata che unisce esperienze, persone e generazioni sotto il segno della leggerezza e della condivisione.

Una festa che racconta una visione di città

“Insieme nel Parco… che spettacolo!” è l’espressione viva di una Riccione che guarda al futuro con occhi inclusivi, dove la comunità si costruisce ogni giorno attraverso gesti di partecipazione e cura. Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio orizzonte del progetto “Viva Riccione”, che valorizza il protagonismo delle famiglie, l’apertura verso l’altro, l’accoglienza e la vitalità di una città che non smette mai di mettersi in gioco. E che, attraverso un’amministrazione coesa e progetti educativi innovativi, continua a scrivere la sua storia collettiva all’insegna dell’incontro e della creatività.

“Insieme nel Parco… che spettacolo!” è un progetto promosso e curato dal Comune di Riccione in collaborazione con il Centro per le famiglie, le associazioni culturali e sociali e le società sportive di Riccione.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero.