Riccione. Jeep si schianta contro un palo della luce, ferite lievi per il conducente

Incidente in via Berlinguer a Riccione, il 15 gennaio alle 22:30, vicino al distributore dell’Eni. Coinvolto un solo veicolo: le cause sono attualmente oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. Una Jeep è uscita fuori strada, abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica. Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze per il conducente. I Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e il luogo dell’incidente, rimuovendo i pezzi del palo abbattuto che avrebbero potuto costituire un pericolo per il traffico. Anche la polizia municipale è intervenuta sul posto.