Riccione, la Croce Rossa Italiana dal 6 settembre porta la prevenzione dei tumori della pelle in piazzale San Martino

Il 6 e 7 settembre Riccione ospiterà una tappa del tour nazionale di prevenzione dermatologica promosso dalla Croce Rossa Italiana. In piazzale San Martino farà sosta il van della CRI, dove cittadini e turisti potranno partecipare a una campagna di sensibilizzazione sui rischi dei raggi solari e sulla prevenzione dei tumori della pelle, con particolare attenzione al melanoma.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il progetto “Protezione senza LiMiti” di Nivea Sun e il programma “Itinerari della salute” della Croce Rossa Italiana, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri al sole, soprattutto nelle località balneari.

All’interno del van saranno presenti infermieri e dermatologi, pronti a offrire screening gratuiti della pelle, consulenze personalizzate e informazioni pratiche per ridurre i rischi legati a un’esposizione scorretta ai raggi UV. La campagna intende anche sfatare falsi miti sulla protezione solare e diffondere buone pratiche per la salute della pelle.

Durante le due giornate verranno distribuiti materiali informativi e prodotti solari, per consentire a cittadini e turisti di godere del sole in sicurezza e promuovere una maggiore consapevolezza sui controlli dermatologici e sulla prevenzione dei tumori cutanei.