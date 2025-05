Riccione. Lungo il canale del porto un nuovo parcheggio da 118 posti auto

Centodiciotto nuovi posti auto saranno presto disponibili in viale Paolieri, lungo il porto canale. La giunta comunale ha approvato un progetto che prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio per rispondere alla diminuzione dei posti auto avvenuta a seguito dei lavori in corso in viale Parini e viale Bellini, nell’ambito della riqualificazione dell’area portuale.

Il parcheggio sorgerà su un’area individuata in viale Paolieri e sarà attrezzato con interventi di sistemazione e livellamento del terreno, taglio dell’erba e della vegetazione, installazione dell’illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale.

L’area sarà attiva ogni anno a partire dal venerdì antecedente la Pasqua fino al 30 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 02:00 del giorno successivo. La sosta sarà consentita con tariffa oraria di 0,60 euro, oppure con una tariffa giornaliera di 5 euro, con possibilità di sosta illimitata.

Sono previste esenzioni per i veicoli delle pubbliche amministrazioni, mezzi di soccorso e pubblici servizi, veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di contrassegno e utenti autorizzati tramite specifica deroga.

Il costo complessivo per l’allestimento dell’area è stimato in 15.000 euro, mentre l’introito annuo previsto è pari a 25.000 euro.

L’amministrazione comunale ringrazia la famiglia Salvatori, proprietaria del terreno, per la disponibilità dimostrata nel mettere a disposizione l’area attraverso un accordo che ha reso possibile l’intervento.

Comune di Riccione