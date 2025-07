Riccione. Lungomare del Sole, due brevi tratti della pista ciclabile da ripristinare a ottobre

L’Amministrazione comunale informa che sul nuovo Lungomare del Sole, recentemente aperto in via provvisoria in viale Torino, sono stati riscontrati due punti localizzati in cui la pavimentazione della pista ciclabile presenta segni di ammaloramento superficiale.

Le criticità interessano un tratto in prossimità del parcheggio di viale Da Vinci e un altro tratto (più a sud), di circa dieci metri, lungo il percorso ciclabile bidirezionale. In questi due punti, il calcestruzzo drenante – scelto per le sue proprietà estetiche, di durata e di permeabilità, in linea con la visione sostenibile del nuovo lungomare – ha subito un processo di sgretolamento. Le verifiche tecniche condotte hanno evidenziato che la causa è riconducibile alle temperature eccezionalmente elevate registrate durante il mese di giugno, nel corso delle operazioni di posa del materiale. Le condizioni climatiche, ben al di sopra della media stagionale, hanno infatti influito negativamente sulla corretta maturazione del calcestruzzo.

Attualmente il fenomeno si sta stabilizzando e non sarebbe in corso un ulteriore degrado. La ditta esecutrice dei lavori si è già impegnata a intervenire a proprie spese per il rifacimento dei tratti interessati alla riapertura del cantiere, prevista per il prossimo mese di ottobre, una volta conclusa la stagione estiva. Fino ad allora, la pista ciclabile resta costantemente monitorata per garantirne la percorribilità in sicurezza.

Il Lungomare del Sole è parte integrante di un ampio progetto di rigenerazione urbana che sta restituendo un nuovo volto al lungomare sud della città. Il tratto già aperto al pubblico si estende per 250 metri lungo viale Torino e si inserisce all’interno della Ciclovia Adriatica, il corridoio ciclabile di oltre 1.700 chilometri che attraversa tutta la costa adriatica italiana.

L’intervento ha previsto la realizzazione di una promenade verde e inclusiva, pensata per la mobilità dolce, il benessere e la qualità urbana. La sezione stradale comprende una pista ciclabile bidirezionale larga almeno 2,50 metri, marciapiedi ampi, fasce verdi con giardini della pioggia e nuove alberature ad alto fusto, oltre ad arredi in legno e corten e pavimentazioni drenanti dai toni caldi della terra.

L’Amministrazione comunale, insieme alla direzione lavori, continuerà a monitorare con attenzione l’intera area per garantire funzionalità, sicurezza e qualità del Lungomare del Sole, uno spazio pubblico pensato non solo per il transito, ma anche per la sosta, l’incontro e il benessere dei cittadini e dei visitatori.

