Riccione, malore in acqua: muore pensionata sotto gli occhi dei bagnanti

Una tranquilla giornata di mare a Riccione si è trasformata in dramma nella mattinata di ieri, domenica 10 agosto, quando una donna di 76 anni è stata colta da un malore mentre nuotava nelle acque antistanti lo stabilimento 91.

Secondo quanto ricostruito, la bagnante è stata subito soccorsa e portata a riva, dove i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla. Dopo le prime cure d’emergenza, la donna è stata caricata in ambulanza per il trasporto in ospedale. Tuttavia, durante il tragitto, le sue condizioni sono precipitate: un arresto cardiaco le è stato fatale, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Sul litorale, oltre al personale sanitario, sono arrivati anche gli uomini della Capitaneria di Porto, impegnati a svolgere gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Una giornata di sole e vacanza si è così conclusa con un epilogo tragico che ha scosso bagnanti e operatori della spiaggia