Riccione. Messa in sicurezza di tutta l’area pedonale del centro contro le spaccate: pronto il progetto

L’amministrazione comunale ha presentato oggi a residenti e operatori il progetto per la messa in sicurezza di viale Ceccarini e di tutta l’area pedonale del centro.

In questi giorni l’amministrazione comunale acquisirà gli impianti e tutto il materiale necessario per realizzare i lavori di messa in opera, come concordato con residenti e operatori, immediatamente dopo l’estate. Le telecamere per la videosorveglianza e il controllo degli accessi all’area pedonale saranno però installate subito.