Riccione, migliaia di giovani sportivi in arrivo: la spiaggia si trasforma in capitale del beach volley

Riccione si prepara a diventare per una settimana l’epicentro europeo del beach volley, trasformando oltre duecento campi in riva al mare in un’arena a cielo aperto. Dal 12 al 18 aprile, la spiaggia tra il porto e il Marano ospiterà centinaia di tornei, in un’esplosione di sport, energia e internazionalità che richiama 1.500 atleti da tutta Europa.

Non si tratta solo di un evento sportivo, ma di un vero e proprio fenomeno sociale e turistico: sono attese oltre 9.000 presenze, tra giocatori, accompagnatori e appassionati, che animeranno la città e porteranno linfa vitale alle strutture ricettive e commerciali, in un periodo tradizionalmente considerato di bassa stagione.

Una città che diventa campo da gioco

Per sette giorni, Riccione vivrà al ritmo della sabbia e della pallavolo. La costa sarà punteggiata da oltre 200 campi da gioco, un colpo d’occhio unico in Italia per ampiezza e organizzazione. Cuore pulsante della manifestazione sarà il campo centrale allestito in piazzale Azzarita, affiancato dal villaggio del festival, punto di ritrovo per atleti e spettatori.

La formula è collaudata: alta qualità tecnica, grazie alla presenza di allenatori internazionali e professionisti del settore, unita a un’atmosfera di festa che coinvolge ogni angolo della spiaggia. Tuffi spettacolari, schiacciate potenti e partite mozzafiato faranno da sfondo a un evento che ha ormai superato i confini del semplice torneo amatoriale.

Sport, turismo e scoperta del territorio

Il programma non si ferma alla competizione: il Beachline Festival è anche esperienza culturale e gastronomica. I partecipanti potranno prendere parte a escursioni nell’entroterra romagnolo, degustazioni tipiche e attività serali organizzate, rendendo il soggiorno un mix perfetto tra sport e scoperta del territorio.

Il pubblico tedesco resta protagonista: gran parte degli atleti proviene da Germania, Austria e Svizzera, consolidando l’immagine di Riccione come meta privilegiata per il turismo sportivo internazionale. Un’opportunità preziosa per la città di rafforzare la propria identità in chiave europea e attrarre nuove fasce di pubblico anche per le stagioni future.

Un gioco di squadra tra pubblico e privato

L’evento è organizzato da Promhotels, in collaborazione con Alpetour e Funtec, con il sostegno del Comune di Riccione. Una sinergia che unisce operatori turistici e istituzioni in un progetto ad alto impatto economico e comunicativo.