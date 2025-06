Riccione, misure per la Notte Rosa: vietato il vetro di sera, musica fino alle 2:30

In vista dell’edizione 2025 della Notte Rosa, in programma da oggi al 22 giugno, il Comune di Riccione ha adottato alcune misure straordinarie per garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto dell’ambiente durante l’intero fine settimana.

La manifestazione porterà sul territorio comunale migliaia di persone tra turisti, residenti e partecipanti a eventi musicali, spettacoli e iniziative diffuse. In questo contesto, la sindaca Daniela Angelini ha firmato un’apposita ordinanza che introduce due principali disposizioni: il divieto di utilizzo di contenitori in vetro nelle ore serali e la proroga degli orari di intrattenimento musicale.

Sicurezza prima di tutto: stop al vetro nelle ore serali

Per prevenire comportamenti pericolosi e tutelare l’incolumità pubblica, da venerdì 20 a domenica 22 giugno, sarà vietato vendere, somministrare o cedere per asporto bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro, anche tramite distributori automatici. Il divieto sarà in vigore ogni sera dalle ore 20:00 fino alle 07:00 del mattino seguente. Nello stesso orario, sarà vietato anche detenere, consumare o abbandonare in luoghi pubblici qualunque bevanda contenuta in vetro. Il vetro, infatti, in situazioni affollate può diventare un serio pericolo per la sicurezza delle persone, come dimostrano le esperienze degli anni passati. Resta invece consentito, per le attività regolarmente autorizzate, servire bevande in vetro all’interno dei propri locali, purché non vengano portate all’esterno e i gestori si facciano carico del recupero dei contenitori vuoti.

Più spazio alla musica e al divertimento

Per favorire un’atmosfera festosa e accogliere al meglio i tanti partecipanti alla Notte Rosa, è stata concessa una deroga agli orari per l’intrattenimento musicale. Nelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 giugno, le attività musicali collegate a pubblici esercizi, stabilimenti balneari e chiringuiti potranno proseguire fino alle ore 2:30 di notte. Questa misura si inserisce in una gestione condivisa dell’evento tra Comune e forze dell’ordine, nell’ottica di un’organizzazione efficiente e sicura, che tuteli i diritti dei residenti e valorizzi il tessuto economico e turistico della città.

Attenzione anche ai cantieri

La sindaca Angelini ha inoltre richiesto ai responsabili dei cantieri pubblici di garantire l’ordine e la messa in sicurezza delle aree di lavoro, evitando che materiali o attrezzature possano costituire pericoli, soprattutto nei pressi delle zone più frequentate durante gli eventi.

In caso di violazioni, è prevista una sanzione amministrativa di 400 euro.