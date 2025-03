Riccione modifica il regolamento d’igiene: nuova norma per l’altezza dei locali nelle strutture ricettive

Il consiglio comunale di Riccione ha approvato, durante la seduta di giovedì 27 marzo, una modifica al Regolamento comunale d’igiene, con l’obiettivo di adeguare le normative alle esigenze contemporanee. La principale novità riguarda la riduzione dell’altezza minima per i locali destinati ad hotel e ristoranti, che passa da 3 metri a 2,70 metri. Tale modifica, pensata per facilitare gli interventi di ristrutturazione e adeguamento edilizio, non compromette in alcun modo gli standard igienico-sanitari.

Questa revisione si inserisce all’interno di un processo di aggiornamento normativo più ampio, volto a semplificare le procedure edilizie e a favorire la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. In particolare, l’intervento si concentra sul settore turistico, per il quale la flessibilità operativa è fondamentale, e risponde anche a recenti disposizioni nazionali e regionali.

La modifica è il frutto di un dialogo con ordini professionali, associazioni di categoria e altre entità competenti, i cui suggerimenti sono stati in parte integrati nel testo finale. L’obiettivo è bilanciare la necessità di rinnovamento delle strutture ricettive e commerciali con il mantenimento degli elevati standard igienico-sanitari, essenziali per la salute pubblica.

Il Comune di Riccione, inoltre, ha previsto per il 2025 un tavolo tecnico con l’Ausl Romagna, con l’intento di monitorare costantemente l’applicazione delle normative e aggiornare le disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica.