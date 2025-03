Riccione: modifiche al piano parcheggi, nuove aree a pagamento e tariffe riviste

La giunta comunale di Riccione ha approvato modifiche al piano di sosta con l’introduzione di nuove aree a pagamento e un adeguamento delle tariffe. Tra le principali novità, si prevedono nuovi parcometri in piazzale Amendola, piazzale Caduti di Cefalonia e viale Mogadiscio. Le tariffe saranno di 0,60 euro all’ora, con sosta massima di 5 ore, e i parcometri saranno attivi dalle 8 alle 24 nei mesi estivi e dalle 8 alle 20 in inverno.

Inoltre, le tariffe orarie in alcune aree, come viale Dei Mille e viale Ceccarini, subiranno un aumento a 1,20 euro, con un’estensione della sosta massima a 5 ore. Aumenteranno anche i parcheggi a pagamento in piazza Unità, da 40 a 64 posti.

Per il nuovo parcheggio dell’Ospedale Ceccarini, previsto in viale Frosinone, sono state introdotte tariffe agevolate con fasce orarie a prezzi ridotti, che garantiranno più tempo di sosta per lo stesso costo. Le modifiche entreranno in vigore nei prossimi mesi e alcune categorie di veicoli, come quelli appartenenti a enti pubblici e persone invalide, saranno esentate dal pagamento.