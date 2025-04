Riccione, nasce “Lettura in Salotto”: libri e autori protagonisti a Villa Franceschi

Villa Franceschi apre le sue porte alla cultura con “Lettura in Salotto”, la nuova rassegna letteraria che porterà a Riccione scrittori, storie e dialoghi in un’atmosfera intima e accogliente. L’iniziativa prenderà il via venerdì 10 maggio e proporrà una serie di incontri pensati per avvicinare il pubblico alla narrativa contemporanea.

Il progetto, promosso dal Comune di Riccione e curato dal direttore artistico Simone Bruscia, si svolgerà nelle sale della storica Villa Franceschi, trasformate per l’occasione in un salotto letterario dove lettori e autori potranno incontrarsi senza formalità.

Ogni appuntamento sarà dedicato alla presentazione di un libro e al dialogo con l’autore, in un ciclo di eventi che si svilupperà fino a giugno. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, un’occasione preziosa per immergersi nelle storie e riflettere sui temi del nostro tempo.

Il calendario completo degli incontri sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Riccione.