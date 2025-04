Riccione: notifiche digitali dei verbali tramite la piattaforma Send, risparmio di tempo e costi minori per cittadini e amministrazione

Il Comune di Riccione utilizza la piattaforma Send (Servizio Notifiche Digitali) per la notifica dei verbali per violazioni al Codice della Strada, consentendo così un risparmio di costi e di tempo per l’amministrazione e per i cittadini.

Come si riceve la notifica?

Per i destinatari muniti di domicilio digitale, registrato su Ini-Pec per le imprese o su Inad per i cittadini, la notifica avverrà via Pec. I destinatari non muniti di domicilio digitale riceveranno sui canali digitali conosciuti (App Io, mail e Sms se registrati su Send) una prima comunicazione di cortesia di emissione del verbale, contenente tutte le informazioni utili per visualizzarlo e/o scaricarlo entro 5 giorni. Chi non accede entro il termine sopra indicato, chi non ha attivato il servizio sull’App Io, non ha un domicilio digitale registrato su Inad o su Ini-Pec, o non ha fornito i propri recapiti sulla piattaforma Send, riceverà la comunicazione attraverso la classica raccomandata, ma con un costo di notifica superiore.

Come accedere al verbale?

Ricevuta la comunicazione, è possibile facilmente accedere all’atto notificato: è sufficiente cliccare sul link presente nella comunicazione digitale, oppure inquadrare il codice Qr con la fotocamera del telefono nel caso sia cartacea.

Si verrà indirizzati al sito Send (https://notifichedigitali.it/), al quale si potrà accedere con il proprio Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Cie (Carta d’Identità Elettronica).

Per i cittadini che non hanno accesso agli strumenti digitali, o che hanno meno dimestichezza con le nuove tecnologie, sono stati attivati dei punti di ritiro Send presso i Caf del territorio con un piccolo aggravio dei costi di stampa. Sarà possibile ritirare copia dell’atto, recandosi di persona presso il punto di ritiro, muniti dell’avviso ricevuto, di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.

Attualmente nel territorio comunale di Riccione risultano convenzionati i seguenti punti di ritiro Send:

Caf Lavoro e Fisco – Viale Monti 11 – 0541 660882

Caf Cna Riccione – Viale Maria Ceccarini 163 – 0541 601273

Caf Cisl – Viale Mogadiscio 10 – 0541 600054

Caf Acli – Via Adriatica 10 – 0541 605106

Caf Uil – Viale Empoli 31 – 0541 605508

Per conoscere gli altri punti di ritiro Send abilitati, è possibile consultare l’elenco sul sito www.notifichedigitali.pagopa.it/punti-di-ritiro/ o chiamare il numero 06 93189500.

Senza la carta si risparmia sui costi e sui tempi

Installare l’app Io e/o attivare il servizio Send per ricevere le notifiche digitali è la soluzione più semplice e economica. Si riceveranno immediatamente le comunicazioni in modalità digitale e sarà possibile scaricare direttamente il documento ed eventualmente anche pagare il relativo avviso pagoPa.

Se la presa visione avverrà entro 5 giorni, si eviteranno le spese della raccomandata (che altrimenti verrà inviata automaticamente) e gli eventuali costi del servizio fornito dai punti di ritiro Send.

Non si riesce ad accedere o ritirare?

Attraverso la piattaforma Send è possibile delegare altre persone, fisiche o giuridiche, a consultare le notifiche online. È altresì possibile delegare una persona fisica al ritiro dei documenti cartacei presso i punti di ritiro Send, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso.

Tutte le informazioni sul sito: https://notifichedigitali.it/

Come si perfeziona la notifica attraverso la piattaforma Send?

I tempi di notifica sono differenti da quelli classici e dipendono dalle modalità: se digitale (Pec, app Io, Send, Email, o Sms) o analogica (Raccomandata cartacea).

Pec: dopo 7 o 15 giorni

Se si riceve la Pec, la notifica si perfeziona 7 giorni dopo la data di consegna. Se la Pec è ricevuta dalle 21:00 in poi, a partire dal giorno successivo.

Se la Pec è satura, non valida o inattiva, la notifica si perfeziona 15 giorni dopo la data di emissione dell’avviso di mancato recapito. Lo si troverà su Send, nel dettaglio della notifica.

Se si accede a Send o dall’App Io ai documenti notificati prima delle tempistiche indicate, il perfezionamento avviene al momento della sua consultazione.

App Io: il giorno in cui si apre il messaggio

Dopo che si apre il messaggio ricevuto su Io dal servizio “Send – Notifiche digitali”, a meno che non si sia già perfezionata tramite accesso a Send o per decorrenza termini, dopo la ricezione di una Pec o di una raccomandata.

Send: il giorno in cui si consulta

Dopo che si accede a Send con Spid o Cie e si preme sulla notifica, a meno che non si sia già perfezionata tramite apertura del messaggio sull’App Io o per decorrenza termini, dopo la ricezione della Pec o della raccomandata.

Email o Sms: il giorno in cui si consulta

Dopo che si accede a Send con Spid o Cie e si preme sulla notifica, a meno che non si sia già perfezionata tramite apertura del messaggio sull’App Io o per decorrenza termini, dopo la ricezione della Pec o della raccomandata.

Raccomandata: dopo 10 o 20 giorni

Se si riceve la raccomandata direttamente dal postino, la notifica Send si perfeziona 10 giorni dopo la data di ricezione;

Se si riceve un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere e si ritira la raccomandata in posta entro 10 giorni, si perfeziona 10 giorni dopo la data di ritiro all’ufficio postale;

Se si riceve un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere e non si ritira la raccomandata entro 10 giorni, si perfeziona 20 giorni dopo la data dell’avviso di giacenza.

Il verbale in forma cartacea

Se viene inviato il verbale in forma cartacea, il costo della sanzione verrà maggiorato con le spese postali sostenute da Send per l’invio della notifica attraverso la raccomandata. Al momento del pagamento, quando verrà inquadrato il Codice Qr (come indicato sul verbale), la cifra da pagare sarà diversa da quella scritta sull’Avviso pagoPa, verranno aggiunte in automatico le spese per l’invio raccomandata.

Importante avvertenza

Se si accede a Send o dall’app Io ai documenti notificati prima delle tempistiche indicate, il perfezionamento della notifica avviene al momento della sua consultazione.

Tutte le informazioni si possono consultare su https://notifichedigitali.it/ o sul portale della Polizia locale poliziamunicipale – Notifiche SEND – Polizia Locale di Riccione.

Per maggiori delucidazioni è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Verbali al numero 0541 649444, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e il giovedì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, oppure recarsi di persona presso la sede del Comando di Polizia Locale di Riccione sito in Viale Empoli 31.

Al seguente link è disponibile una breve guida video sul funzionamento della piattaforma Send: https://bit.ly/notifichesend