Riccione, nuovo intervento viario: approvata la realizzazione della rotatoria tra viale dell’Ecologia e viale Gradara

Il consiglio comunale di Riccione ha dato il via libera alla variante urbanistica necessaria per la costruzione di una nuova rotatoria all’incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara. Questo intervento, che avrà un impatto significativo sulla viabilità cittadina, risponde a una crescente esigenza di miglioramento del traffico in una delle aree più trafficate della città. I lavori partiranno entro la fine dell’anno, e si prevede che possano contribuire a rendere la circolazione molto più fluida e sicura.

Il progetto, nato da una collaborazione tra il Comune di Riccione e quello di Coriano, è stato approvato dalla giunta comunale e ha ricevuto i pareri favorevoli nella Conferenza dei Servizi che si è conclusa il 25 febbraio. Con l’approvazione della variante urbanistica, si avvia ufficialmente la fase di progettazione, permettendo così l’inizio dei lavori.

L’intervento mira a migliorare la sicurezza stradale e ridurre i disagi causati dal traffico congestionato in una zona strategica, vicina a importanti infrastrutture come il termovalorizzatore e il casello autostradale dell’A14. La nuova rotatoria, quindi, non solo risponde alle esigenze di sicurezza espresse dai residenti della zona artigianale, ma anche alla necessità di fluidificare il traffico che ogni giorno interessa quest’area. Con il completamento dei lavori, i tempi di attesa per gli automobilisti saranno ridotti, garantendo al contempo un accesso più sicuro sia per i veicoli che per i pedoni.