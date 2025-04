Riccione: nuovo prolungamento del Metromare fino a Cattolica, un progetto da 65,9 milioni di Euro

Riccione si prepara a completare il collegamento del Metromare, un’iniziativa che segnerà una svolta per la mobilità sostenibile nella Riviera Adriatica. La Giunta comunale ha dato il via libera agli elaborati progettuali che si inseriscono nel piano di estensione del Metromare fino a Cattolica. Il progetto, che vedrà la partecipazione attiva del Comune di Misano Adriatico come capofila, sarà presentato al bando previsto per il 31 maggio 2025. L’importo complessivo della proposta ammonta a 65,9 milioni di euro.

La nuova tratta, che si estenderà per circa 7,1 chilometri, collegherà la stazione ferroviaria di Riccione, passando per Misano Adriatico, fino a giungere a Cattolica, con un capolinea situato al Parco Le Navi. Lungo il percorso saranno previste 12 fermate intermedie, garantendo un accesso rapido e comodo alle principali zone turistiche e residenziali. I mezzi in uso saranno completamente elettrici, come quelli già operativi, e il tracciato seguirà prevalentemente una sede protetta, con alcune eccezioni in tratti specifici.

In particolare, a Riccione, il progetto potrebbe essere soggetto a modifiche in fase esecutiva, a condizione che i finanziamenti richiesti vengano ottenuti. Il Comune di Misano Adriatico, che ha già approvato il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), gestirà i rapporti con gli enti ministeriali e supervisionerà la realizzazione del progetto, in collaborazione con i comuni di Riccione e Cattolica.

Il progetto sarà attuato da PMR (Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini), che si occuperà della parte tecnica e operativa, portando avanti le fasi di costruzione e implementazione della nuova infrastruttura. Con l’approvazione di questo piano, i tre comuni confermano l’impegno per un miglioramento del trasporto pubblico, a beneficio dei cittadini e dei turisti che ogni anno scelgono la Riviera per le loro vacanze.