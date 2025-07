Riccione, Paolo Fresu e Omar Sosa incantano il pubblico di “Riccione Summer Jazz”. Stasera Andrea Mingardi omaggia la città

Ieri sera, mercoledì 30 luglio, piazzale Ceccarini si è animato di grande musica e partecipazione per il concerto di Paolo Fresu e Omar Sosa, protagonisti di uno spettacolo intenso e coinvolgente che ha conquistato il numeroso pubblico presente.

Il trombettista sardo Fresu e il pianista cubano Sosa hanno presentato “Food”, un concerto che ha saputo fondere culture, spiritualità e improvvisazione in un dialogo musicale profondo e suggestivo. Sul palco, i due artisti hanno “cucinato” e “impastato” il concetto stesso di musica, riflettendo sulla quotidianità e sulla vita. Un momento particolarmente emozionante è stato l’esecuzione di “A Cimma”, dove il fraseggio in genovese di Fresu richiamava il rito della preparazione del noto piatto ligure, trasformandosi poi in una samba coinvolgente che ha fatto cantare e ballare il pubblico.

La performance è stata accolta con calorosi applausi, confermando il grande valore artistico e emotivo della rassegna Riccione Summer Jazz, che continua a portare in città artisti di calibro internazionale.

Il festival prosegue questa sera, giovedì 31 luglio, sempre in piazzale Ceccarini, con Andrea Mingardi che presenterà “Riccione I love you”, un omaggio affettuoso alla città attraverso canzoni e storie. Mingardi sarà accompagnato da un ensemble acustico in una serata dedicata al racconto e alla memoria, in un dialogo tra ironia e sentimento.

Il programma di Riccione Summer Jazz prevede inoltre altri appuntamenti di rilievo nei prossimi giorni, tra cui il concerto degli Spiritus Spiritus Trio il 1 agosto, l’esibizione dell’Hermon Mehari Quintet il 2 agosto e le performance di Cesare Picco e Stefano Di Battista il 3 agosto, con quest’ultimo che proporrà un omaggio a Ennio Morricone.

Parallelamente al festival, presso la Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi, è visitabile la mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni ’80”, che ripercorre la storica stagione jazzistica cittadina attraverso scatti in bianco e nero e materiali d’archivio, testimonianza del ruolo di Riccione come punto di riferimento internazionale per il jazz.

Il festival, a ingresso libero, è organizzato dall’Associazione Musicale “Gaspare Tirincanti” con il patrocinio del Comune di Riccione, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, e si avvale della collaborazione di prestigiosi partner come Siena Jazz e la Fondazione Gerry & Franca Mulligan.

Un evento che continua a consolidare Riccione come una delle capitali italiane del jazz, regalando emozioni e momenti di grande musica a cittadini e visitatori.