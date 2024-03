Riccione. Pensionato 96enne rapinato alle poste. Decisivi l’intervento tempestivo dei carabinieri e l’aiuto di una testimone

Le indagini sono in corso per individuare uno dei due malviventi che hanno rapinato un pensionato di 96 anni a Riccione mentre ritirava la pensione alle poste. Le figlie del pensionato ringraziano l’Arma dei Carabinieri per il loro intervento tempestivo e professionale nel consegnare uno dei malviventi alla giustizia e recuperare la pensione. Esprimono indignazione per il vile atto e sottolineano l’importanza delle forze dell’ordine per la sicurezza urbana. Un ringraziamento speciale è rivolto alla testimone che ha aiutato nelle indagini. Dopo l’incidente, il pensionato si è sentito un eroe, ma ha dovuto affrontare la realtà. Nonostante l’attenzione mediatica, ha scelto di rimanere fuori dalla scena. Le figlie esprimono gratitudine ai carabinieri e lodano il sostegno fornito al padre.