“Riccione per noi è casa”: dopo 30 anni di vacanze, Anja e Christian si sono sposati a Villa Lodi Fè

Anja si è innamorata di Riccione da piccola, da quando con i genitori è venuta per la prima volta in città, oltre trent’anni fa, da Monaco di Baviera. Ed è per quel profondo legame e affetto per la città che oggi, martedì 3 giugno, Anja Favuzzi – il padre era di origine pugliese – ha scelto Riccione per celebrare le sue nozze con Christian Lothar Hofer, l’uomo che ha saputo condividere e accogliere quell’amore viscerale per un luogo che non è solo mare e sole, ma memoria, radici, emozione.

La cerimonia, nella splendida cornice di Villa Lodi Fè, è stata officiata dalla sindaca Daniela Angelini assistita per la traduzione in tedesco da Eleonora Bergamaschi, presidente di Palariccione e amica di lunga data della sposa.

Anja ha scelto Riccione non solo per i ricordi, ma per ciò che questa città le ha dato: amicizie vere, momenti indelebili, emozioni che non hanno mai perso forza nel tempo. “Riccione per noi è casa” ha detto commosso Christian, che negli anni ha imparato ad amare questa terra quanto lei, a viverla con lo stesso sguardo affettuoso e profondo. Anche la scelta della data non è stata casuale per i due sposi: ogni 3 giugno Anja con la famiglia tornava a Riccione per le sue vacanze estive.

Accanto agli sposi, i parenti venuti dalla Germania e tanti amici di Riccione che accompagneranno gli sposi nei quattro giorni di festa itinerante che li vedranno toccare i posti del cuore di Riccione come la spiaggia, gli hotel che hanno frequentato da sempre e un agriturismo in collina. Un lunga festa gioiosa che, come sottolinea Anja, porta con sé un po’ di Baviera, di Puglia e d’Italia a Riccione sotto il segno dell’amore. E così, Riccione è tornata a essere ciò che è sempre stata per Anja e Christian: il luogo dove il cuore batte un po’ più forte.

Comune di Riccione