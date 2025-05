Riccione. Ponte di viale D’Annunzio sul Marano: da oggi è vietato l’attraversamento per i mezzi di peso superiore ai 35 quintali

A partire da oggi, martedì 29 ottobre, come annunciato, il transito sul ponte di viale D’Annunzio è consentito esclusivamente ai mezzi con peso inferiore ai 35 quintali. Una misura, quella in vigore da oggi, conseguente alle recenti indagini strutturali sul ponte che hanno evidenziato la necessità di garantire la sicurezza della viabilità.

Con questa nuova disposizione, i mezzi pesanti, inclusi autobus e camion, non possono attraversare il ponte. Gli autobus di linea, come la Linea 11, seguono percorsi alternativi per garantire la continuità del servizio. Gli autobus provenienti da nord sono deviati su viale Angeloni, passando per i viali Aosta e Portofino, e rientrano su viale D’Annunzio, attraversando i viali Emilia e Verdi, in direzione sud. Quelli provenienti da sud seguono il percorso inverso.

L’amministrazione ricorda che tutti i mezzi, compresi i pullman turistici e i veicoli dei fornitori, possono comunque accedere alle rispettive destinazioni nella zona. L’unica limitazione riguarda esclusivamente l’attraversamento del ponte sul torrente Marano. Le indagini condotte ad agosto e gli approfondimenti successivi hanno rivelato criticità nella struttura del ponte, portando l’amministrazione comunale alla decisione di demolirlo e costruirne uno nuovo. Questo intervento, previsto per dopo l’estate e dopo la necessaria progettazione, richiede un investimento di 1,7 milioni di euro.