Riccione. Profumo di salsedine, piedi nell’acqua di prima mattina, amici di sempre e una famiglia allargata: ecco Riccione nel cuore di Clara, turista fedele da 35 anni

Aveva 11 mesi, la prima volta che venne a Riccione in vacanza. E, come tanti bambini che scoprirono a Riccione l’amore per la spiaggia e il mare, continua a tornare ogni anno. Questa mattina, al Palazzo del Turismo di Riccione, l’assessore Mattia Guidi ha conferito a Clara Beatrice Pagliari un riconoscimento speciale: quello di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”. Un titolo simbolico, ma dal forte valore affettivo, che la città ha voluto attribuirle come gesto di gratitudine per la sua fedeltà e il legame profondo coltivato in oltre tre decenni di vacanze nella Perla verde.

Clara, originaria di un piccolo paese in provincia di Cremona, compirà 36 anni il prossimo 5 agosto. Da quando era bambina, ha sempre scelto Riccione come destinazione estiva insieme alla sua famiglia. Ogni anno, due settimane a luglio e — da quando la MotoGP ha fatto tappa a Misano — anche una settimana a settembre, sono dedicate a questa città che considera ormai una seconda casa.

A Riccione, Clara soggiorna da sempre all’Hotel De Amicis, gestito dalla famiglia Montebelli, e ha come punto di riferimento la spiaggia 130-131, che descrive con affetto e nostalgia. Nonostante abbia viaggiato molto, non ha mai sentito il bisogno di cambiare meta estiva: “Assolutamente no, e per nulla al mondo cambierei!”, ha affermato con un sorriso emozionato durante la cerimonia.

Per lei, Riccione è molto più di una località di mare: è un luogo del cuore, carico di ricordi, incontri e relazioni speciali, come quelle nate proprio grazie all’ospitalità della famiglia Montebelli, che la accoglie ogni anno come una di casa. All’assessore Guidi ha mostrato le sue foto del cuore che la ritraggono, bambina, felice a Riccione.

“È come una calamita — racconta Clara — torno ogni volta perché qui mi sento felice, senza pensieri. Riccione è profumo di salsedine, piedi nell’acqua di prima mattina, amici ritrovati, famiglia allargata. È il mio posto del cuore, una seconda casa dove mi sento felice e senza pensieri. Tante persone che ho incontrato qui anni fa sono diventate ormai amici di lunga data, come Oriano Montebelli e la sua splendida famiglia, che ogni anno mi accolgono nel loro hotel, mi coccolano e mi trattano come se fossi una figlia. Ogni anno riabbracciarli è come ritrovare la famiglia di Riccione”.

Il titolo di “Ambasciatore nel mondo” è un piccolo gesto per celebrare non solo la costanza della presenza, ma soprattutto il legame emotivo che turisti come Clara sanno instaurare con Riccione, rendendola ogni anno una città viva, accogliente e amata.

Comune di Riccione