Riccione. Pubblicata l’ordinanza balneare comunale: vietato fumare sulla battigia, servizio di salvataggio obbligatorio dal 24 maggio al 21 settembre

Anche per la stagione estiva 2025 il Comune di Riccione conferma l’insieme di regole che disciplinano l’uso delle spiagge, tra cui il divieto di fumare lungo la battigia, l’accesso regolato per i cani in alcune spiagge libere in determinati orari e l’obbligatorietà del servizio di salvataggio dal 24 maggio al 21 settembre, periodo in cui gli stabilimenti balneari devono garantire l’apertura quotidiana almeno dalle ore 7:30.

Il Comune di Riccione ha pubblicato l’ordinanza balneare per la prossima stagione estiva, integrando così quanto già emanato dalla Regione Emilia-Romagna in tema di esercizio dell’attività balneare e uso del demanio marittimo. I temi contenuti nell’ordinanza sono stati presentati dall’amministrazione comunale nell’incontro del 4 aprile cui hanno partecipato le associazioni di categoria e gli organi di vigilanza.

L’ordinanza fornisce una serie di norme relative all’uso delle spiagge e delle aree in concessione per stabilimenti balneari. La stagione balneare estiva va dal 19 aprile al 2 novembre 2025, mentre la stagione invernale “Mare d’inverno” si estende fino al sabato precedente la Pasqua del 2026 (che sarà il 5 aprile). Durante l’estate, l’accesso alla spiaggia è vietato dalle 1:00 alle 5:00, salvo eccezioni per concessionari e attività autorizzate.

Le attività di pulizia e livellamento dell’arenile devono essere comunicate al Comune che potrà autorizzare per eventi eccezionali l’accesso in spiaggia ai mezzi anche durante l’estate dalle 9 alle 18:30.

Regole specifiche riguardano la diffusione sonora che potrà essere effettuata nelle fasce orarie del mattino, dalle 10 alle 11:40, e del pomeriggio, dalle 17 alle 17:40 da maggio ad agosto e dalle 16:30 alle 17:10 nel mese di settembre. Sono previste deroghe per eventi e iniziative particolari.

Viene confermata anche la misura dei 5 metri lineari per l’area di transito sulla battigia e la distanza di almeno 3 metri dei paletti tra ombrelloni. Sono obbligatori il servizio di assistenza alla balneazione e l’apertura degli stabilimenti balneari, dei bar ristoranti e dei chioschi tra il 24 maggio e il 21 settembre. Il servizio di assistenza alla balneazione deve essere esplicato, in ogni caso, nel pieno rispetto della vigente ordinanza balneare regionale nonché nel pieno rispetto della vigente ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Rimini.

Gli esercizi dovranno garantire l’apertura giornaliera almeno dalle 7:30. Durante l’arco della giornata, fermo restando il divieto di diffondere la musica dalle 13 alle 16, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari è consentita la diffusione di musica di sottofondo.

Su richiesta, i titolari degli stabilimenti balneari sono obbligati a facilitare l’accesso alla spiaggia e alla balneazione per le persone con disabilità, fornendo un mezzo idoneo. Inoltre, ogni titolare di concessione demaniale marittima è tenuto a garantire il libero transito delle persone, in particolare delle persone con disabilità, evitando di ostruire i camminamenti (passaggi, percorsi, passerelle, accessi, ecc.) con il posizionamento di attrezzature, anche temporanee, come giochi, sedie, tavoli, e simili. Infine, è vietato fumare lungo la battigia durante la stagione balneare estiva.

Musica e commercio sull’arenile

Durante l’arco della giornata, fermo restando comunque il divieto di diffondere musica dalle 13 alle 16, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo. La disciplina dell’attività musicale viene rinviata ai regolamenti comunali.

Dal 19 aprile al 28 settembre lungo le spiagge è consentito solo ed esclusivamente l’esercizio del commercio in forma itinerante da parte dei titolari di apposito nulla-osta (sono 12 in tutto) rilasciato dal Comune. L’attività di vendita deve essere svolta senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.

Lungo l’arenile è fatto divieto di svolgere attività di tatuaggi, treccine, massaggi, sabbiature, piercing e similari (fatti salvi i casi autorizzati). Viene inoltre vietata la distribuzione di prodotti omaggio, l’esposizione di prodotti e di servizi di qualunque tipo (salvo che non siamo promosse dal Comune di Riccione o dagli stessi concessionari).

Fotografi al lavoro sulla spiaggia

Dal 19 aprile al 28 settembre, l’esercizio di fotografo ambulante in spiaggia è consentita solo in modalità itinerante e previa richiesta di un nulla-osta specifico (ne verranno rilasciati 15). È vietato vendere foto tramite postazioni provvisorie sulle spiagge. L’attività fotografica itinerante può essere svolta dalle 9:30 alle 18:30.

Gli animali domestici in spiaggia

Durante la stagione balneare estiva, i cani possono fare il bagno in mare solo nelle spiagge libere comprese tra le seguenti zone: 5 e 7, 51 e 52, 77 e 78, 132 e 134, 146 e 147. L’orario consentito per l’accesso in spiaggia e per il bagno in mare con il proprio cane è dalle 6:00 alle 7:30 del mattino e dalle 19:00 fino al tramonto, tutti i giorni.

All’interno degli stabilimenti balneari è possibile allestire aree attrezzate per accogliere animali domestici, che devono essere posizionate ad almeno 5 metri dal confine con lo stabilimento vicino, fatti salvi i casi in cui due concessionari adiacenti realizzino consensualmente aree attrezzate a confine. Non è mai consentito realizzare recinti o aree per cani non accompagnati dai proprietari.

