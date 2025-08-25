Riccione, quartiere Terme al buio per ore: si blocca il generatore provvisorio

Ancora disagi a Riccione a causa dei problemi energetici provocati dall’incendio della centralina di via XIX Ottobre. La situazione, già critica da venerdì, è peggiorata nella serata di domenica quando il generatore provvisorio posizionato in zona Terme, su via Bramante, ha smesso di funzionare, lasciando al buio l’intero quartiere per diverse ore.

Il blackout ha interessato il quadrante compreso tra la ferrovia, via Michelangelo, via Cellini e il Lungomare, costringendo i residenti a convivere con l’oscurità fino a notte fonda, quando il guasto è stato finalmente riparato dai tecnici intervenuti sul posto. Nonostante il problema, il generatore su via Marconi, a poche centinaia di metri, è rimasto attivo, consentendo il regolare funzionamento del Luna Park.

I cittadini non hanno nascosto il loro malcontento: “Siamo in piena zona turistica e quello che sta succedendo è intollerabile. Sono giorni che subiamo black out continui”, ha dichiarato un residente. Un altro aggiunge: “Vorrei sapere quando torneremo alla normalità, questa situazione è davvero difficile”.

L’amministrazione comunale ha spiegato che, dopo l’incendio alla centralina, il ripristino completo dei servizi richiederà ancora alcuni giorni, mentre i generatori provvisori continueranno a garantire alimentazione fino al ritorno alla normalità.