Riccione rafforza l’inclusione sociale: parte il progetto “Centri in Azione” per supportare migranti e favorire integrazione

È ufficialmente avviato a Riccione il progetto “Centri in Azione”, un’iniziativa che mira a contrastare la vulnerabilità sociale e a promuovere l’integrazione e l’inclusione dei cittadini stranieri sul territorio. Gestito dall’Associazione di volontariato Arcobaleno ODV, il progetto offre numerosi servizi dedicati all’orientamento, alla consulenza e all’assistenza per facilitare il percorso di inserimento nella comunità locale.

Tra le attività principali si trovano il rinnovo dei permessi di soggiorno, le pratiche per i ricongiungimenti familiari, l’iscrizione ai test di lingua italiana livello A2, la consulenza per il riconoscimento della cittadinanza italiana e l’accesso alla rete regionale antidiscriminazione. Il centro operativo è attivo a Riccione, in viale Martinelli 21, con sportelli aperti il mercoledì e il venerdì con orari dedicati.

L’Associazione Arcobaleno ODV, attiva da oltre trent’anni nella provincia di Rimini, promuove l’accoglienza umanitaria e l’inclusione sociale dei migranti, valorizzando la diversità culturale come risorsa e opportunità. Tra i suoi principali ambiti d’intervento figurano la scuola di lingua italiana per migranti, il contrasto alla dispersione scolastica, la promozione del volontariato giovanile e le azioni contro l’isolamento e la povertà educativa di minori.

“Centri in Azione” rappresenta un importante passo verso una società più inclusiva, dove la solidarietà e il rispetto interculturale sono alla base di un’efficace convivenza sociale.