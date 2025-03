Riccione. Rapinato un uomo di 76 anni sul lungomare. Bloccato uno dei, un giovane senegalese di 20 anni.

Sabato mattina, un uomo di 76 anni è stato vittima di una rapina mentre passeggiava sul lungomare di Riccione. Due individui lo hanno avvicinato e gli hanno strappato una collana d’oro, oltre a un paio di occhiali, per poi fuggire. La scena è stata notata da una coppia che passava in bicicletta, composta da un 53enne di Misano e una 52enne di Riccione. I due hanno deciso di inseguire i ladri e sono riusciti a bloccare uno dei rapinatori, un giovane senegalese di 20 anni, in via Colombo.

Durante l’inseguimento, il 53enne è stato coinvolto in una colluttazione con il rapinatore, che lo ha fatto cadere dalla bici, causando un trauma facciale all’uomo. I Carabinieri di Riccione sono intervenuti prontamente, arrestando il 20enne con l’accusa di rapina impropria, lesioni personali e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Le autorità stanno ora cercando di identificare il complice fuggito?.