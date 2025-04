Riccione. Rebecca Aiello agli Assoluti di Ginnastica Artistica

Sarà tra le 39 ginnaste che dal 5 al 7 luglio gareggeranno, nel Palazzo dello Sport di Cuneo, ai Campionati Assoluti 2024 di Ginnastica Artistica. Rebecca Aiello della Ginnastica Riccione Academy ha staccato il pass per la massima competizione nazionale a livello individuale grazie alla vittoria della Coppa Campioni, centrata l’8 giugno scorso a Padova.

“Sono pronta – attacca Rebecca -. Le emozioni sono sempre positive. Ovviamente c’è quella parte interiore di agitazione, ma è una cosa positiva che magari mi aiuterà e mi darà la spinta per le prove di venerdì e domenica”.

Con quale obiettivo si presenta a Cuneo? “Non ho molte aspettative, nel senso che non pretendo di fare risultati straordinari a livello di posizioni perché gareggerò con ginnaste di un livello più alto del mio, che porteranno esercizi con coefficienti di difficoltà maggiori. Mi aspetto però di fare una buona gara: voglio essere soddisfatta della mia prestazione”.

Quasi tutte le avversarie le ha già incrociate nel campionato di A1 con la Ginnastica Riccione Academy, che vi ha visto conquistare la Final Six di Firenze. “Saranno volti già visti e conosciuti, avendo già affrontate le migliori ginnaste italiane a livello di squadra. Però c’è molta più emozione nel confrontarmi con loro a livello individuale perché in questo caso è il nome Rebecca Aiello a essere chiamato direttamente in causa. Il fatto di trovarmi faccia a faccia con le ginnaste italiane più forti mi lusinga e mi emoziona”.

In quel palasport Rebecca ha già gareggiato nel 2023. “L’anno scorso in quel palazzo dello Sport ho partecipato alle Finali Nazionali Gold. Ricordo di non aver avuto un bell’impatto a livello visivo perché c’erano due campi gara. Quest’anno, essendoci solo una competizione, sono sicura che avrò tutt’altra impressione”.

Chi la accompagnerà? “Con me ci saranno il mio allenatore Anton Stolyar e, sugli spalti, il presidente Francesco Poesio. I miei genitori, che vivono a Monza, il primo giorno non ci saranno perché sono impegnati con il lavoro, però ci raggiungeranno sicuramente domenica”.

C’è qualcuna delle avversarie agli Assoluti con cui ha un rapporto di amicizia? “Ci saranno due o tre ragazze che conosco. Con alcune abbiamo gareggiato insieme quando ero a Monza, sarà piacevole incontrarle di nuovo. Per fortuna sono anche nel mio gruppo, così avrò qualcuno con cui condividere le emozioni”.

Come ha preparato questo importante appuntamento dal punto di vista tecnico e mentale? “Come le altre gare, la prassi è sempre la stessa: abbiamo lavorato per stabilizzare sempre di più gli esercizi da portare in gara, ripetendoli più volte tutti i giorni per poterli pulire maggiormente. Dal punto di vista psicologico il mio presidente, il mio allenatore e le mie compagne non mi hanno dato un carico importante, non c’è stato uno specifico momento”.

Porterà qualche elemento nuovo? “No, le prove rimarranno le stesse della Coppa Campioni. Il mio allenatore ha deciso di confermarle per non farmi trovare in difficoltà in questa competizione”.

Anche in occasione della Coppa Campioni ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto negli ultimi mesi insieme alla Ginnastica Riccione Academy. “Mi trovo molto bene a Riccione ed il mio futuro immediato è qui”.

Venerdì alle 18.30 l’inizio della gara, con, nell’ordine: volteggio, parallela, trave e corpo libero; sabato allenamento libero in palestra; e domenica secondo giorno di gare, a partire dalle 18, con, nell’ordine: corpo libero, parallela, volteggio e trave.

C’è un attrezzo che predilige e in quale si sente di dover migliorare maggiormente? “In gara nessun attrezzo è quello per me di punta perché sono abbastanza emozionata durante tutti gli esercizi. Quello che comunque preferisco è il corpo libero, mentre quello che penso di dover migliorare di più a livello sia di emozioni che di esecuzione è la trave, dove l’ansia spesso ha il sopravvento”.

“Sarà una gran bella esperienza per la nostra società e soprattutto per Rebecca, che è ancora Junior 3 e in Coppa Campioni ha vinto superando la concorrenza anche delle atlete Senior – aggiunge il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio -. L’obiettivo per gli Assoluti è che possa confermare il suo stato tecnico e fisico”.